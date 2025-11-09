Ο γενικός διευθυντής του BBC Tim Davie και η διευθύνουσα σύμβουλος Deborah Turness παραιτήθηκαν μετά από κριτική ότι ένα ντοκιμαντέρ του BBC Panorama παραπλάνησε τους θεατές με την επεξεργασία μιας ομιλίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Τι είπε γενικός διευθυντής του BBC Tim Davie μετά την παραίτησή του

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι αποφάσισα να αποχωρήσω από το BBC μετά από 20 χρόνια. Αυτή είναι αποκλειστικά δική μου απόφαση και παραμένω πολύ ευγνώμων προς τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο για την αταλάντευτη και ομόφωνη υποστήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου, συμπεριλαμβανομένων και των τελευταίων ημερών.

Συνεργάζομαι με το Διοικητικό Συμβούλιο για τον ακριβή χρονικό προγραμματισμό, ώστε να εξασφαλιστεί μια ομαλή μετάβαση στον διάδοχό μου τους επόμενους μήνες.

Έχω σκεφτεί πολύ τις έντονες προσωπικές και επαγγελματικές απαιτήσεις που συνεπάγεται η διαχείριση αυτού του ρόλου για πολλά χρόνια σε αυτές τις ταραχώδεις εποχές, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι θέλω να δώσω στον διάδοχό μου χρόνο για να διαμορφώσει τα σχέδια που θα υλοποιήσει.

Σε αυτές τις όλο και πιο πολωμένες εποχές, το BBC έχει μοναδική αξία και εκφράζει το καλύτερο εαυτό μας. Συμβάλλει στο να κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο ένα ξεχωριστό μέρος, εξαιρετικά ευγενικό και ανεκτικό. Όπως όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί, το BBC δεν είναι τέλειο και πρέπει πάντα να είμαστε ανοιχτοί, διαφανείς και υπεύθυνοι. Αν και δεν είναι ο μόνος λόγος, η τρέχουσα συζήτηση γύρω από το BBC News συνέβαλε στην απόφασή μου.

Συνολικά, το BBC αποδίδει καλά, αλλά έχουν γίνει κάποια λάθη και ως Γενικός Διευθυντής πρέπει να αναλάβω την τελική ευθύνη».