Η Ofcom, η βρετανική ρυθμιστική αρχή μέσων ενημέρωσης, έκρινε ότι το ντοκιμαντέρ του BBC για τη Γάζα, όπου αφηγητής είναι ένα 13χρονο αγόρι – γιος του υφυπουργού Γεωργίας της κυβέρνησης της Χαμάς – παραβίασε τους κανόνες δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Σύμφωνα με την απόφαση της Ofcom, το γεγονός ότι το BBC δεν αποκάλυψε τη θέση του πατέρα του παιδιού κρίθηκε «ουσιωδώς παραπλανητικό», καθώς επηρέαζε την αντίληψη του κοινού για την αμεροληψία του προγράμματος.

Το BBC είχε ήδη αποσύρει τον Φεβρουάριο το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Gaza: How To Survive A War Zone» από την online πλατφόρμα του, πέντε ημέρες μετά τη μετάδοσή του, έπειτα από εσωτερικό έλεγχο.

Η εσωτερική έρευνα του οργανισμού, που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο, διαπίστωσε ότι το πρόγραμμα παραβίασε τις συντακτικές οδηγίες ως προς την ακρίβεια, αλλά δεν εντόπισε ενδείξεις πως εξωτερικά συμφέροντα «είχαν ανάρμοστη επιρροή στο πρόγραμμα».

Η Ofcom, η οποία είχε λάβει συνολικά 20 καταγγελίες για το ντοκιμαντέρ, αποφάσισε επίσης ότι το BBC πρέπει να δημοσιεύσει ανακοίνωση με τα συμπεράσματα της έρευνας σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από την ίδια την αρχή.