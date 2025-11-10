Ο σκόρερ του ενός εκ των δύο τερμάτων του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, Μίλος Πάντοβιτς, μίλησε μετά το ματς και τόνισε ότι οι Πράσινοι άξιζαν τη νίκη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Γνωρίζαμε ότι θα αντιμετωπίζαμε ένα καλό αντίπαλο, σε ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά ξέραμε ότι αν παίξουμε ομαδικά, αν τρέξουμε ομαδικά, αν δώσουμε τη μάχη όλοι μαζί θα κερδίζαμε. Στο πρώτο ημίχρονο και στα πρώτα 25 λεπτά του β’ ημιχρόνου ήμασταν καλύτεροι και αξίζαμε τη νίκη.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη νίκη και ξέραμε τι ακριβώς σημαίνει μια τέτοια νίκη για εμάς, για τους φιλάθλους, για όλoυς όσοι είναι στην Αθήνα και υποστηρίζουν τον Παναθηναϊκό. Προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να σκοράρω και θα συνεχίσω με αυτό τον τρόπο κι εγώ και η ομάδα».