Ένας από τους πρωταγωνιστές του Παναθηναϊκού στη νίκη επί του ΠΑΟΚ ήταν ο Τιν Γεντβάι, ο οποίος μίλησε για τους τρεις βαθμούς που κατέκτησε το Τριφύλλι στη Λεωφόρο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, δεν μπορούμε να αφήνουμε πίσω μας βαθμούς, πρέπει οπωσδήποτε να κερδίζουμε βαθμούς. Δεν έχουμε χώρο και χρόνο για άλλα λάθη, η κορυφή της βαθμολογίας στενεύει, εμείς προχωράμε, έχουμε χρόνο να δουλέψουμε με τον προπονητή μας, κάτι που δεν είχαμε πριν.

Θέλω να συγχαρώ του συμπαίκτες μου για τη νίκη και για το πνεύμα του μαχητή που έδειξαν.

Δεν έχω παίξει σε αυτή τη θέση, του δεξιού μπακ τα εδώ και 3.5 χρόνια όμως, ήταν πιο δύσκολο από φυσικής κατάστασης και όχι από τακτικής. Όμως έχω παίξει 54 φορές άρα δεν υπήρχε πρόβλημα. Αν συνεχίσουμε και παίζουμε με αυτό τον τρόπο δεν θα είναι δύσκολη η συνέχεια»