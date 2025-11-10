Η Φρύνη ζει στιγμές τρόμου, ενώ ένα μοιραίο λάθος του Παρασκευά απειλεί να τινάξει τη σχέση τους στον αέρα
Ένα επεισόδιο γεμάτο ένταση, αποκαλύψεις και δραματικές συγκρούσεις επιφυλάσσει απόψε η «Γη της ελιάς».
Αναλυτικά όσα έρχονται στις 22:20, στο MEGA
Ο Αντώνης, σε πανικό, θάβει το πτώμα της Στέλλας στον κήπο, αποφασισμένος να σβήσει κάθε ίχνος του εγκλήματος. Η Ασπασία κάνει απέλπιδες προσπάθειες να τα ξαναβρούν ο Λεοντιάδης κι η Κούλα. Ο Αντώνης πλησιάζει την Αμαλία με μια πρόταση – «βόμβα». Την ίδια ώρα, η Ιουλία φέρνει μια μεγάλη επαγγελματική επιτυχία στην εταιρεία κι η Αθηνά, αναγνωρίζει το επιχειρηματικό της ένστικτο.
Η Βασιλική ανακοινώνει στον Στάθη ότι αποφάσισαν με τον Στέφανο να παντρευτούν την Πρωτοχρονιά, αλλά η αντίδρασή του την αιφνιδιάζει. Η ένταση κορυφώνεται όταν ο άντρας που έψαχνε τη Φρύνη, εισβάλλει στο σπίτι της και την πιάνει από τον λαιμό. Την ίδια στιγμή, μπαίνει στο σπίτι ο Παρασκευάς και παρεξηγεί αυτό που βλέπει, αφού είναι σίγουρος ότι πρόκειται για τον εραστή της. Τα λύτρα παραδίδονται κι οι απαγωγείς επιστρέφουν το μωρό στον Δημοσθένη.
Δείτε το trailer του σημερινού επεισοδίου:
