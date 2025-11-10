«Υποστηρίζουμε την κρουαζιέρα με γνώμονα το συμφέρον του τόπου. Θέλουμε όμως να είναι ικανοποιημένες όλες οι πλευρές: επισκέπτες, εταιρείες, τοπικές επιχειρήσεις, κάτοικοι. Όμως, είμαστε κάθετα αντίθετοι στα σχέδια εταιρειών κρουαζιέρας που θέλουν να εφαρμόσουν στα νησιά των Κυκλάδων μοντέλο Καραϊβικής με γιγάντιες εγκαταστάσεις «all-inclucive» για πελάτες τους. Τα σχέδια αυτά δεν έχουν χώρο στις Κυκλάδες! Επιδίωξή μας είναι να εξασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα νησιά. Αυτό σημαίνει να αυξηθεί το εισόδημα και η οικονομική δραστηριότητα των κατοίκων και συγχρόνως να διατηρηθεί στο ακέραιο η φυσική ομορφιά και το ιστορικά διαμορφωμένο τοπίο».

Αυτό είναι το μήνυμα επιστολής που απέστειλε το Επιμελητήριο Κυκλάδων στη Διεθνή Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA), όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του επιμελητηρίου στην ιστοσελίδα του, με αφορμή την ανακοίνωση επενδυτικού σχεδίου εταιρείας μέλους της ένωσης σε μεγάλης έκτασης beach club στη Σαντορίνη αποκλειστικά ή κατά προτεραιότητα για πελάτες της εταιρείας.

«Το Επιμελητήριο Κυκλάδων εργάζεται και προτείνει μέτρα στην πολιτεία έτσι ώστε η κρουαζιέρα να συντελεί στην ανάπτυξη της νησιωτικής οικονομίας με σεβασμό στο περιβάλλον και στους κατοίκους των νησιών. Διεκδικούμε να εξορθολογιστεί το τέλος κρουαζιέρας και να επενδύεται σε αναγκαίες υποδομές που σήμερα απουσιάζουν. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του τόπου και η εμπειρία του επισκέπτη, ο οποίος σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι ευχαριστημένος και ασφαλής» δήλωσε ο Γιάννης Ρούσσος, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και πρόεδρος του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ε.Ε.

«Οι Κυκλάδες είναι ένας τόπος με μοναδική φυσική ομορφιά, ιδιαίτερα πολιτιστικά χαρακτηριστικά και αυθεντικές γεύσεις, που αξίζει να προσεχθούν και να διατηρηθούν. Επιζητούμε τον ποιοτικό τουρισμό, που αφήνει θετικό αποτύπωμα. Επενδύσεις που φέρνουν άνθηση της τοπικής οικονομίας. Συγχρόνως, εργαζόμαστε για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και της γαστρονομίας» σημείωσε ο κ. Ρούσσος.

Τα προϊόντα Aegean Cuisine στα εστιατόρια κρουαζιερόπλοιων

Στην ίδια ανάρτηση υπενθυμίζεται ότι, πρόσφατα, πραγματοποιήθηκε στη Σύρο το Ετήσιο Φόρουμ του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (INSULEUR). Τα μέλη του Δικτύου συζήτησαν τα θέματα της νησιωτικής ανθεκτικότητας με έμφαση στην αγροδιατροφή και το Επιμελητήριο Κυκλάδων, στο πλαίσιο επαφών με εταιρείες του κλάδου με σκοπό την προώθηση των τοπικών προϊόντων που φέρουν το σήμα ποιότητας Aegean Cuisine, κάλεσε σε σχετική εκδήλωση, τον πλοίαρχο, τον σεφ και μέλη του πληρώματος κρουαζιερόπλοιου του ομίλου AZAMARA, που βρισκόταν στη Σύρο κατά τη διάρκεια του διημέρου. Η πρόσκληση έγινε αποδεκτή και μετά τη συνάντηση ο κ. Ρούσσος δήλωσε: «Χαιρετίζουμε την ανταπόκριση του ομίλου AZAMARA και την πρόθεση οι σεφ των πολυτελών εστιατορίων του ομίλου να αγοράζουν στο εξής, προϊόντα των παραγωγών-μελών του Δικτύου Aegean Cuisine τα οποία θα αποτελούν την πρώτη ύλη για τις δημιουργίες τους. Περιμένουμε την ανταπόκριση και άλλων εταιρειών».