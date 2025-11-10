Tην ικανοποίηση του από την πρόοδο υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ), εξέφρασε σήμερα από την Κοζάνη ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης. Ο κ. Παπαθανάσης επισκέφτηκε δύο επιχειρήσεις παρασκευής τροφίμων, την Κουκουτάρης ΑΕ. και Πιτένης ΑΕ και μια επιχείρηση παρασκευής τυροκομικών προϊόντων που έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΔΑΜ και υλοποιούν τα επενδυτικά τους σχέδια. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών δήλωσε ότι «βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η ειδίκευση του προγράμματος βρίσκεται στο 75%, οι υπαγωγές στο πρόγραμμα έχουν ανέλθει στο 50%, οι νομικές δεσμεύσεις στο 35% και η εκταμίευση την χρονική στιγμή που μιλάμε είναι στο 10% του προγράμματος». Πρόσθεσε ότι «όσο περνά ο καιρός οι ρυθμοί υλοποίησης του προγράμματος με τις νομικές δεσμεύσεις και την ροή χρηματοδότησης θα αυξάνεται». Προανήγγειλε επίσης ότι «από τον Φεβρουάριο του 2026 θα ‘τρέξει’ ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις ύψους 200 εκατ. ευρώ και κάλεσε τους επιχειρηματίες και τους ενδιαφερόμενους να είναι έτοιμοι να υποβάλουν τις προτάσεις τους».

Ο κ. Παπαθανάσης επισκεπτόμενος τις νέες εγκαταστάσεις της επιχείρησης Κουκουτάρης ΑΕ που χρηματοδοτήθηκε από τον ΔΑΜ με επιδότηση 8 εκατ. ευρώ σε επενδυτικό σχέδιο ύψους 17 εκατ. ευρώ περιηγήθηκε στους χώρους και ενημερώθηκε από τους ιδιοκτήτες για την πορεία υλοποίησης της επένδυσης. Ο κ. Κουκουτάρης ενημέρωσε τον υπουργό ότι στις νέες εγκαταστάσεις «θα παράγονται ψημένα προϊόντα ζύμης κι ότι είναι έτοιμοι εάν υπάρξει νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα να υποβάλουν τα σχέδια τους για νέα επέκταση της γραμμής παραγωγής των εγκαταστάσεων που κατασκευάζονται αυτή την στιγμή».

Στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου Πιτένης ΑΕ ο κ. Παπαθανάσης ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών της επένδυσης ύψους 7 εκατ. ευρώ με επιδότηση από τον ΔΑΜ 3,7 που αφορά την επέκταση της υπάρχουσας γραμμής παραγωγής και τη δημιουργία δύο νέων προϊόντων τροφίμων που κατά κύριο λόγο θα εξάγονται στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Η επίσκεψη του υπουργού ολοκληρώθηκε στο εργοστάσιο παραγωγής Τυροκομικών προϊόντων στα Λεύκαρα Κοζάνης όπου περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις και είδε τον νέο εξοπλισμό που χρηματοδοτήθηκε από το ΔΑΜ. Το κυβερνητικό κλιμάκιο που πλαισιώνεται από στελέχη του ΔΑΜ, τις επόμενες τρεις ημέρες θα πραγματοποιήσει σειρά ενημερωτικών συναντήσεων σε Κοζάνη, Φλώρινα, Γρεβενά και Καστοριά, με στόχο την προώθηση και την επιτάχυνση της υλοποίησης των δράσεων Επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ τοπικών φορέων, Δήμων, Επιμελητηρίων και επιχειρήσεων.