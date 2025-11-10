Ο Τζον Έλκαν μίλησε μετά το GP του Σάο Πάουλο, όπου η Ferrari έζησε τραγικό Σαββατοκύριακο με διπλή εγκατάλειψη. Ο Λιούις Χάμιλτον χαρακτήρισε την πρώτη σεζόν του με τη Scuderia «εφιάλτη».

Η Ferrari έπεσε στην 4η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Βρίσκεται 36 βαθμούς πίσω από τη Mercedes και 4 από τη Red Bull, με τρία Grand Prix και έναν sprint αγώνα να απομένουν.

Η πρωτοφανής «επίθεση» του Έλκαν σε Λεκλέρ και Χάμιλτον

Μιλώντας σε εκδήλωση για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο–Κορτίνα 2026, ο πρόεδρος της Ferrari, Τζον Έλκαν χαρακτήρισε το Σαββατοκύριακο της Βραζιλίας «μεγάλη απογοήτευση» και δεν μάσησε τα λόγια του:

«Αν κοιτάξουμε τη σεζόν, μπορούμε να πούμε ότι οι μηχανικοί μας κερδίζουν το πρωτάθλημα με τις επιδόσεις τους στα pit-stop. Οι μηχανικοί και οι τεχνικοί έχουν κάνει τεράστια πρόοδο στο μονοθέσιο. Όμως, τα υπόλοιπα δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Και σίγουρα έχουμε οδηγούς που πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στην οδήγηση και να μιλούν λιγότερο, γιατί έχουμε σημαντικούς αγώνες μπροστά μας και η δεύτερη θέση δεν είναι ανέφικτη».