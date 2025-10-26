Aποκαλύφθηκε ένα νέο μοντέλο της Ferrari , One-Off από το πρόγραμμα Special Projects: η Ferrari SC40.

Σχεδιασμένη από το Κέντρο Σχεδίασης της Ferrari υπό τη διεύθυνση του Flavio Manzoni, η SC40 φέρει κινητήρα V6 στο κέντρο που αντλεί την αρχιτεκτονική, το πλαίσιο και τον κινητήρα από την 296 GTB.

Η Ferrari SC40 εντάσσεται έτσι στο πιο αποκλειστικό τμήμα της γκάμας – αυτό των μοναδικών, εξατομικευμένων αυτοκινήτων, σχεδιασμένων και κατασκευασμένων γύρω από τις επιθυμίες ενός μόνο πελάτη, αντιπροσωπεύοντας την υψηλότερη έκφραση της φιλοσοφίας εξατομίκευσης της Ferrari.

Το όνομα του αυτοκινήτου αποτίει φόρο τιμής στην F40, το θρυλικό supercar της Ferrari που αποκαλύφθηκε τον Ιούλιο του 1987.

Όπως κάθε one-off μοντέλο του προγράμματος, η SC40 σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε αποκλειστικά για έναν πελάτη. Πίσω της όμως κρύβεται μια σαφής σχεδιαστική φιλοσοφία: ο επικεφαλής σχεδίασης της Ferrari, Flavio Manzoni, καθοδήγησε την ομάδα του με στόχο να συνδυάσει τις «αιχμηρές, τετραγωνισμένες επιφάνειες» της F40 με μια πιο «βιομηχανική αισθητική» που εκφράζει τη μηχανική αγνότητα του αυθεντικού μοντέλου.

Κάτω από το εντυπωσιακό κέλυφος, η SC40 φιλοξενεί το ίδιο υβριδικό σύστημα κίνησης της 296 GTB. Ο κινητήρας V6 120° με δύο turbo, συνεργάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα για να αποδίδει συνολικά 818 ίππους και 740 Nm ροπής.

0-100 χλμ/ώρα σε μόλις 2,9 δευτερόλεπτα

Τελική ταχύτητα άνω των 320 χλμ/ώρα