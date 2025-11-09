Η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει νέες αγορές οπλικών συστημάτων συνολικής αξίας άνω των τριών δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Τα σχετικά εμπιστευτικά έγγραφα έχουν ήδη διαβιβαστεί στην Bundestag, η οποία θα λάβει τις τελικές αποφάσεις σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών την Τετάρτη.

Όπως αναφέρει η Handelsblatt, επικαλούμενη το Bloomberg, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προτίθεται να προμηθευτεί στρατιωτικό εξοπλισμό αξίας άνω των τριών δισεκατομμυρίων ευρώ, που περιλαμβάνει επιθετικά ελικόπτερα από την Airbus και συστήματα νυχτερινής όρασης από τις εταιρείες Hensoldt και Theon International.

Σύμφωνα με το κυβερνητικό έγγραφο που έχει αποσταλεί στο κοινοβούλιο, το σχέδιο αφορά την προμήθεια 20 επιθετικών ελικοπτέρων Airbus, αξίας σχεδόν ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Περιλαμβάνει επίσης 100.000 συσκευές νυχτερινής όρασης από τη γερμανική Hensoldt και την ελληνική Theon International, κόστους περίπου ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, καθώς και πυραύλους εδάφους – αέρος IRIS-T SLM από τη γερμανική Diehl, αξίας 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Τον προηγούμενο μήνα, το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο είχε εγκρίνει 18 αμυντικά προγράμματα συνολικού ύψους άνω των 14 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, αναμένεται η έγκριση επιπλέον συμβάσεων μέχρι το τέλος του έτους, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας της χώρας.

Τέλος, η Handelsblatt σημειώνει ότι το υπουργείο Άμυνας απέφυγε να σχολιάσει το δημοσίευμα πριν από τη συνεδρίαση της Τετάρτης.