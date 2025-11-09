Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο στην Τενερίφη της Ισπανίας, σε ξεχωριστά δυστυχήματα που προκλήθηκαν από τη σφοδρή θαλασσοταραχή, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, ελικόπτερο διέσωσε έναν άνδρα που είχε πέσει στο νερό στην παραλία Λα Γουάντσα, στο βόρειο τμήμα του νησιού. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, καθώς υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του, σύμφωνα με την υπηρεσία διάσωσης και το ΑΠΕ.

🔴Recursos de emergencias intervienen en el muelle de Puerto de la Cruz, Tenerife, después de que varias personas cayeran al agua por un golpe de mar. ➡️El SUC confirma el fallecimiento de una mujer y nueve personas heridas, 3 de ellas graves. 📡https://t.co/Rkqwj1bDAm pic.twitter.com/7llhjfDEfK — La Radio Canaria (@laradiocanaria) November 8, 2025

Νωρίτερα, πτώμα άνδρα εντοπίστηκε να επιπλέει κοντά στην παραλία Ελ Καμπέθο, στο νότιο τμήμα της Τενερίφης. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας να τον επαναφέρουν στη ζωή, διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου.

Γιγάντια κύματα και τραυματισμοί

Στο Πουέρτο δε λα Κρουθ, στη βόρεια Τενερίφη, ένα μεγάλο κύμα παρέσυρε δέκα ανθρώπους στη θάλασσα. Η αστυνομία και περαστικοί κατάφεραν να τους ανασύρουν, όμως μία γυναίκα υπέστη έμφραγμα και δεν κατέστη δυνατό να σωθεί.

Επιπλέον, εννέα άτομα τραυματίστηκαν, τρία εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σε συναγερμό τα Κανάρια Νησιά

Τα Κανάρια Νησιά, ισπανικό αρχιπέλαγος στα ανοικτά των βορειοδυτικών ακτών της Αφρικής, παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού λόγω της επικίνδυνης θαλάσσιας κατάστασης. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες να αποφεύγουν τις παραλίες και τις προκυμαίες και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των υπηρεσιών εκτάκτων αναγκών.