Ο Παναγιώτης Καραΐσκος έκανε το αδύνατο ξανά δυνατό, τερματίζοντας πρώτος στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας με χρόνο 2:20.10 και «γράφοντας» το όνομά του με… χρυσά γράμματα στην ιστορία του θεσμού.
Ο Έλληνας πρωταθλητής επέβαλε τον ρυθμό του από νωρίς, δεν άφησε κανέναν να τον αμφισβητήσει και τερμάτισε με διαφορά ασφαλείας από τους αντιπάλους του. Δεύτερος πέρασε τη γραμμή ο Κωνσταντίνος Σταμούλης με 2:23.24, τρίτος ο Ούγγρος Λάζλο Τανάι σε 2:23.51, ενώ τέταρτος τερμάτισε ο Μπάμπης Πιτσώλης (2:24.02), ο περσινός νικητής του Μαραθωνίου και φετινός τρίτος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
«Θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές, την οικογένειά μου και όλους όσοι με στήριξαν. Δεν ήμουν τόσο έτοιμος όσο ήθελα, αλλά πίεσα πολύ και τα κατάφερα», δήλωσε ο Καραΐσκος, εμφανώς συγκινημένος και με σεμνότητα μετά τον ιστορικό τερματισμό του.
Ο 37χρονος δρομέας του Ηρακλή Θεσσαλονίκης ανέβηκε στην κορυφή μετά απο την περυσινή 2η θέση κάνοντας μάλιστα μία εντυπωσιακή κούρσα, με την διαφορά του από τον δεύτερο Σταμούλη να είναι τρία λεπτά και εκείνη από τον περυσινό νικητή Πιτσώλη να είναι τέσσερα λεπτά.
Οι δηλώσεις του Παναγιώτη Καραΐσκου:
«Ήταν μια κούρσα στα μέτρα μου, διαχειρίστηκα πολύ καλά τον αγώνα και ήμουν αισιόδοξος. Ο καιρός ήταν περίεργος και ήθελε ψυχή και διαχείριση το τελευταίο κομμάτι. Τα τελευταία χρόνια γιγαντώνεται ο μαραθώνιος. Θέλω να συνεχίσω να κυνηγάω τα όριά μου και τα ρεκόρ μου. Είμαι καλά και το επιβεβαιώνω κάθε χρόνο», δήλωσε στην ΕΡΤ ο νικητής του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.
«Μετά το ημιμαραθώνιο κατάλαβα ότι κάθε βήμα έπρεπε να είναι σταθερό και ελεγχόμενο για να τερματίσω δυνατά. Ακολούθησα πιο συνετή τακτική, πιο σταθερή και σίγουρη. Πέρσι είχα κυνηγήσει έναν καλύτερο χρόνο, γιατί οι συνθήκες ήταν πιο ευνοϊκές, είχε περισσότερη δροσιά και αυτό με επηρέασε. Όμως είχα τρέξει και τον Μαραθώνιο του Βερολίνου μόλις σαράντα μέρες πριν, κάτι που κουβαλούσα και τελικά με χρέωσε. Φέτος ήξερα ότι ήμουν σε πολύ καλή κατάσταση. Είχα έρθει από ατομικό ρεκόρ στα 10 χλμ. μια εξαιρετική επίδοση στα 30 χλμ. στα Ιωάννινα, με βελτίωση κατά δύο λεπτά. Στον ημιμαραθώνιο της Χίου ξεκίνησα με πολλή ζέστη και υγρασία, αλλά και πάλι πέτυχα καλό χρόνο εκεί. Ήθελα πάρα πολύ αυτή τη νίκη φέτος. Από πέρυσι, περίμενα έναν ολόκληρο χρόνο γι’ αυτή τη μέρα, και δικαιώθηκα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τη νίκη», συμπλήρωσε.
Πρώτη ξανά η Νούλα στις γυναίκες
Την ίδια ώρα στις γυναίκες, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ματίνα Νούλα διέσχισε πρώτη τη γραμμή τερματισμού στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Η φορμαρισμένη Κατερίνα Κουτλή έμεινε κοντά στην Νούλα μέχρι λίγο μετά το 10ο χιλιόμετρο, αλλά η περσινή νικήτρια άρχισε να ξεμακραίνει, έφτασε τη διαφορά στο ένα λεπτό στο 15ο και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Το 2:39.28 ήταν νέο ρεκόρ για την ίδια στην κλασική, αυθεντική διαδρομή, αλλά η απογοήτευση που δεν έκανε δικό της το ελληνικό ρεκόρ αγώνων ήταν έκδηλη. Δεύτερη ολοκλήρωσε τον Μαραθώνιο η Γιώτα Βλαχάκη, η οποία βελτίωσε την κούρσα της από το 2024, που είχε τερματίσει τρίτη (2:47.28).
«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη! Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να κάνω και το ρεκόρ, αλλά οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες. Στην εκκίνηση έδιναν 90% υγρασία και όπως όλοι, έτσι κι εγώ δεν τα πάω καλά με την υγρασία. Με ενοχλεί πολύ στο στομάχι. Οπότε είμαι υπερευχαριστημένη για τον χρόνο που έκανα υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες.
Με ιδανικό καιρό θα μπορούσα να κάνω κάτω από 2:39. Φήμες λένε ότι το γούρι μου είναι το σήμα που μου βάλανε στραβά στην μπλούζα μου για να μη με ματιάσουν, οπότε πέτυχε. Και του χρόνου», δήλωσε η δρομέας του Ηρακλή.
Νταμπλ ο Ηρακλής
Με τον τρόπο αυτό ο Ηρακλής έφτασε στο ντάμπλ, αφού επικράτησε τόσο στους άνδρες, όσο και στις γυναίκες. Ο Παναγιώτης Καραΐσκος δεν άφησε ασχολίαστο το επίτευγμα της ομάδας του.
«Ο σύλλογός μας, ο Ηρακλής, κέρδισε και στους δύο αγώνες, των ανδρών και των γυναικών. Το συζητούσαμε και πέρσι με τον έφορο του συλλόγου, αλλά δεν ήρθε το double. Όμως φέτος τα καταφέραμε και είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι. Πολλά συγχαρητήρια στη Ματίνα (Νούλα) και, φυσικά, σε όλα τα παιδιά», ανέφερε.