Πεντανόστιμη η σημερινή συνταγή πίτσας της Αργυρούς Μπαρμπαρίγου στην κουζίνα του «Χαμογέλα και Πάλι!»
Ακολουθήστε τις οδηγίες της αγαπημένης σεφ και καλή σας απόλαυση!
Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ετοίμασε στην κουζίνα του «Buongiorno» ένα λαχταριστό κέικ σοκολάτας με γιαούρτι. Ακολουθήστε βήμα-βήμα τις οδηγίες του και απολαύστε ένα υπέροχο γλυκό!
Ακολουθήστε βήμα-βήμα τις οδηγίες του και απολαύστε ένα πιάτο γεμάτο άρωμα
Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου πεντανόστιμο κοτόπουλο με πατάτες στο air fryer στην κουζίνα του «Χαμογέλα και Πάλι!». Ακολουθήστε βήμα-βήμα τις οδηγίες της αγαπημένης σεφ και ετοιμαστείτε για μοναδική απόλαυση!
Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μοιράζεται μαζί μας μέσα από το «Buongiorno» τα μυστικά για να φτιάξουμε την τέλεια ομελέτα με πατάτες και λουκάνικο, ένα πιάτο με πλούσια γεύση που θα εντυπωσιάσει κάθε ουρανίσκο. Ακολουθήστε τις οδηγίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου και καλή σας απόλαυση.