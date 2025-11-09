Ο Στέλιος Διονυσίου, στην εκπομπή «Αστερόσκονη» στο Action 24, μίλησε για τον πατέρα του, Στράτο Διονυσίου, και για τον εθισμό του στον τζόγο.

«Εκείνη την εποχή ήταν δύσκολα. Όχι τόσο ο κόσμος, όσο τα μέσα, τον είχαν βγάλει “Αλ Καπόνε” της Ελλάδος. Μόχθησε πολύ για να σταθεί ξανά στα πόδια του. Ο πατέρας μου φυλακίστηκε για ουσίες, αλλά ποτέ δεν βρέθηκε πάνω του ποσότητα. Απλώς είπε στον διοικητή “δοκίμασα” και έτσι τον τυλίξανε σε μια κόλλα χαρτί. Το σπίτι στο Χίλτον το έκαναν φύλλο και φτερό και δεν βρήκαν τίποτα», ανέφερε ο Στέλιος Διονυσίου.

«Μέσα στη φυλακή ηχογράφησε τρεις δίσκους με τον Μίμη Πλέσσα. Οι συγκρατούμενοί του τον σέβονταν τόσο πολύ που του στρώνανε κόκκινο χαλί όταν έβγαινε από τον θάλαμο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Στέλιος Διονυσίου.

Τέλος για τον τζόγο είπε ότι: «Πάντα ο άνθρωπος όταν περνάει δυσκολίες καταφεύγει σε πάθη. Άλλος πίνει, άλλος παίρνει ναρκωτικά. Εγώ τότε το έριξα στο καζίνο. Έτσι χάλασε και το σπίτι μου. Δεν υπήρχα μέσα. Ξύπναγα και το μόνο που σκεφτόμουν ήταν να πάω να παίξω. Δεν είναι τα λεφτά, είναι οι ώρες που χάνεις»