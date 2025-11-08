Το Sky News επιχειρεί να ερμηνεύσει την απουσία του Σεργκέι Λαβρόφ από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, όπου ο Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε την εκπόνηση έκθεσης για την προετοιμασία πυρηνικών δοκιμών. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, αν και μόνιμο μέλος του συμβουλίου, δεν παρέστη, ενώ ο Πούτιν δεν τον επέλεξε να εκπροσωπήσει τη Μόσχα στη σύνοδο κορυφής της G20.

Το βρετανικό δίκτυο υπενθυμίζει ότι «στην εποχή της Σοβιετικής Ένωσης, οι δυτικοί παρακολουθούσαν προσεκτικά τα βίντεο από κρατικές εκδηλώσεις για να διακρίνουν τις ισορροπίες στο Κρεμλίνο». Σήμερα, οι αναλυτές στρέφουν την προσοχή τους στη συνεδρίαση της Τετάρτης, όπου ο Πούτιν κάλεσε τους ανώτατους αξιωματούχους να προτείνουν σχέδιο για πιθανή πυρηνική δοκιμή.

«Ήταν μια στιγμή που κανείς δεν θα περίμενε να χάσει ένας έμπιστος υπολοχαγός», σημειώνει το Sky News, τονίζοντας πως ο Λαβρόφ ήταν το μοναδικό μόνιμο μέλος που δεν παρευρέθηκε. Η ρωσική εφημερίδα Kommersant χαρακτήρισε την απουσία του «συντονισμένη», ωστόσο η σύμπτωση με την αντικατάστασή του στην G20 ενίσχυσε τις υποψίες περί παραγκωνισμού του.

Τα ερωτήματα που προέκυψαν ανάγκασαν το Κρεμλίνο να διαψεύσει τις φήμες, χωρίς όμως να καταφέρει να τις διαλύσει. Σύμφωνα με το Sky News, η απουσία του Λαβρόφ θεωρήθηκε ενδεικτική της πιθανής δυσμένειας στην οποία έχει περιέλθει.

Η υπόθεση Τραμπ και η δυσαρέσκεια του Κρεμλίνου

Οι ενδείξεις ρήξης εντάθηκαν μετά την ακύρωση της συνόδου κορυφής Πούτιν–Τραμπ στη Βουδαπέστη. Η απόφαση ήρθε έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του Λαβρόφ με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η Financial Times αποδίδει την ακύρωση στη σκληρή στάση του Ρώσου υπουργού, που φέρεται να προκάλεσε δυσαρέσκεια στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το Sky News, «η εκτίμηση ήταν ότι ο Λαβρόφ είτε είχε κάνει λάθος είτε είχε παρεκκλίνει από το σενάριο». Το αποτέλεσμα, όπως σημειώνεται, ήταν να ναυαγήσει η προσέγγιση ΗΠΑ–Ρωσίας, γεγονός που θα μπορούσε να εξοργίσει τον Πούτιν, ο οποίος επιδιώκει συνεργασία με την Ουάσινγκτον σε ζητήματα όπως η Ουκρανία και ο έλεγχος των πυρηνικών όπλων.

Το προφίλ του Λαβρόφ και η σκιά του Πούτιν

«Ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι έκανε τον Ρώσο πρόεδρο να φανεί αδύναμος, ανίκανος να ελέγξει τον υπουργό Εξωτερικών του», αναφέρει η ανάλυση, προσθέτοντας μια χαρακτηριστική αναλογία: «Οι οπαδοί του ποδοσφαίρου θα θυμούνται τον κανόνα του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον: ποτέ μην αφήνεις έναν παίκτη να γίνει πιο σημαντικός από τον σύλλογο. Ο Πούτιν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο».

Αν πράγματι ο Λαβρόφ έχει παραγκωνιστεί, πρόκειται για μια καθοριστική στιγμή. Ο 75χρονος διπλωμάτης υπήρξε για πάνω από δύο δεκαετίες το πρόσωπο της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής και στενός συνεργάτης του Πούτιν, τον οποίο στηρίζει ανοιχτά στην εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Βρετανός δημοσιογράφος υπενθυμίζει τέλος την εμφάνιση του Λαβρόφ στη σύνοδο κορυφής Πούτιν–Τραμπ στην Αλάσκα, φορώντας πουλόβερ με τα αρχικά «CCCP» – τα ρωσικά γράμματα για την ΕΣΣΔ. «Αυτό ήταν χαρακτηριστικό ενός διπλωματικού βαρέων βαρών, γνωστού για την αδιαπραγμάτευτη στάση του. Αλλά μήπως αυτή η αδιάλλακτη προσέγγιση τελικά του στοίχισε;», καταλήγει το Sky News.