Νέα ρωσική επίθεση εξαπέλυσε η Μόσχα εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης στο Κίεβο. Η επίθεση προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε πολλές περιφέρειες της χώρας.

Ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για την κατάληψη του στρατηγικού κόμβου Πόκροφσκ στην περιφέρεια Ντονέτσκ, ο ρωσικός στρατός έχει εντείνει τους βομβαρδισμούς σε εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Οι επιθέσεις αυτές ενισχύουν τους φόβους για έναν δύσκολο χειμώνα, καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν κατακόρυφα.

«Ο εχθρός διεξάγει ξανά μαζική επίθεση εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας. Εφαρμόζονται διακοπές της ηλεκτροδότησης σε ορισμένες περιοχές της νότιας Ουκρανίας», δήλωσε η υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Χρίντσουκ μέσω Facebook τις πρώτες πρωινές ώρες.

Από τις 02:00 (ώρα Ελλάδας) κηρύχθηκαν συναγερμοί για ρωσικές αεροπορικές επιδρομές σε μεγάλο μέρος της χώρας. Οι αρχές των περιφερειών Χαρκόβου και Σούμι ανέφεραν εκρήξεις, ενώ στην Οδησσό σημειώθηκαν ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις από πλήγματα με drones.

Στη Ντνίπρο, μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία εννέα ορόφων, σκοτώνοντας μία γυναίκα και τραυματίζοντας αρκετούς κατοίκους, ανάμεσά τους κι ένα παιδί, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Στο Κίεβο, οι αρχές ανέφεραν ότι συντρίμμια από επιθέσεις προκάλεσαν πυρκαγιές σε δύο σημεία της κεντρικής συνοικίας Πετσέρσκι.

Πλήγματα μεγάλης εμβέλειας και ενεργειακή κρίση

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν σχεδόν καθημερινά τους βομβαρδισμούς σε ουκρανικές πόλεις, στο πλαίσιο της εισβολής που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022. Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και υποδομές φυσικού αερίου.

Έκθεση του ινστιτούτου της Σχολής Οικονομικών του Κιέβου (KSE) αναφέρει ότι πάνω από το ένα τέταρτο της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια δεν θα καλυφθεί φέτος τον χειμώνα, ενώ η μισή παραγωγή φυσικού αερίου έχει διακοπεί.

Οι ουκρανικές δυνάμεις απαντούν με επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας σε στόχους εντός Ρωσίας, κυρίως με drones, πλήττοντας υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στόχος είναι να περιοριστούν τα έσοδα που στηρίζουν την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου.

Ο περιφερειάρχης της Βολγκογκράντ, Αντρέι Μπατσάροφ, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι ουκρανικά drones έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις και προκάλεσαν διακοπές ρεύματος και στην περιοχή του, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα μέτωπα.

Μάχες στο Ντονέτσκ και στασιμότητα στις διπλωματικές προσπάθειες

Καθώς οι διπλωματικές πρωτοβουλίες του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της αιματηρής σύγκρουσης φαίνεται να έχουν παγώσει, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προελαύνουν αργά στα μέτωπα.

Οι σφοδρότερες μάχες διεξάγονται στην περιφέρεια Ντονέτσκ, με επίκεντρο την Πόκροφσκ, κρίσιμο επιμελητειακό κόμβο για τον ουκρανικό στρατό, που εκτιμάται ότι κινδυνεύει να καταληφθεί τις επόμενες ημέρες.

Η κατάληψη της Πόκροφσκ θα αποτελούσε τη σημαντικότερη νίκη για τα ρωσικά στρατεύματα από την πτώση των ουκρανικών οχυρών στη Βουχλεντάρ τον Οκτώβριο του 2024 και στην Αβντιίφκα τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους.

Σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίζεται σε στοιχεία του αμερικανικού Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν πλήρως ή εν μέρει το 19,2% της ουκρανικής επικράτειας. Περίπου το 7% — η Κριμαία και τμήματα του Ντονμπάς — βρισκόταν ήδη υπό ρωσικό έλεγχο πριν από την εισβολή του Φεβρουαρίου 2022.