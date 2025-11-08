Η σορός του ομήρου που παραδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Γάζα από τις παλαιστινιακές οργανώσεις Χαμάς και Ισλαμικός Τζιχάντ, ταυτοποιήθηκε ως αυτή του ισραηλινοαργεντινού Λίορ Ρούντεφ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

«Μετά τη διαδικασία ταυτοποίησης από το Εθνικό Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο (…) ο ισραηλινός στρατός ενημέρωσε την οικογένεια του Λίορ Ρούντεφ ότι επαναπατρίστηκε (η σορός του) για να ταφεί», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.

Ο Λίορ Ρούντεφ, ισραηλινοαργεντινής καταγωγής, σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο κιμπούτς Νιρ Γιτζάκ, προσπαθώντας να υπερασπιστεί την κοινότητα μαζί με άλλους τέσσερις κατοίκους. Την ημέρα εκείνη, μαχητές της Χαμάς εξαπέλυσαν την πρωτοφανή επίθεση στο Ισραήλ που οδήγησε στην έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Ο Ρούντεφ ήταν 61 ετών. Το σώμα του είχε μεταφερθεί στη Γάζα μετά την επίθεση και κρατείτο εκεί μέχρι την παράδοσή του στις ισραηλινές αρχές.