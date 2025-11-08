Ο Ρισάρλισον δεν έχει καθόλου τύχη όταν πανηγυρίζει βγάζοντας τη φανέλα του. Το 2023 έγινε viral στο Λίβερπουλ – Τότεναμ. Ισοφάρισε στο 90+ και έκανε εντυπωσιακό knee slide στο Άνφιλντ. Οι Reds απάντησαν αμέσως με τον Ζότα και πήραν το ματς με 4-3.
Ο Βραζιλιάνος έζησε τον ίδιο εφιάλτη κόντρα στη Γιουνάιτεντ. Σκόραρε στα τελευταία λεπτά, πανηγύρισε ξανά ημίγυμνος. Η Τότεναμ πίστεψε ότι «κλείδωσε» το τρίποντο. Όμως ο Ντε Λιχτ ισοφάρισε στην επόμενη φάση.
Ο Ρισάρλισον έμεινε αποσβολωμένος. Ένα σπάνιο αλλά… επαναλαμβανόμενο deja vu που θα θυμάται καιρό. Λογικά, την επόμενη φορά θα το σκεφτεί δύο φορές πριν βγάλει φανέλα.
Matthijs de Ligt scoring five minutes after Richarlison thought he had won the game for Spurs 😅 pic.twitter.com/6txnK64uUv
— ESPN UK (@ESPNUK) November 8, 2025