Ο Ρισάρλισον δεν έχει καθόλου τύχη όταν πανηγυρίζει βγάζοντας τη φανέλα του. Το 2023 έγινε viral στο Λίβερπουλ – Τότεναμ. Ισοφάρισε στο 90+ και έκανε εντυπωσιακό knee slide στο Άνφιλντ. Οι Reds απάντησαν αμέσως με τον Ζότα και πήραν το ματς με 4-3.

Ο Βραζιλιάνος έζησε τον ίδιο εφιάλτη κόντρα στη Γιουνάιτεντ. Σκόραρε στα τελευταία λεπτά, πανηγύρισε ξανά ημίγυμνος. Η Τότεναμ πίστεψε ότι «κλείδωσε» το τρίποντο. Όμως ο Ντε Λιχτ ισοφάρισε στην επόμενη φάση.

Ο Ρισάρλισον έμεινε αποσβολωμένος. Ένα σπάνιο αλλά… επαναλαμβανόμενο deja vu που θα θυμάται καιρό. Λογικά, την επόμενη φορά θα το σκεφτεί δύο φορές πριν βγάλει φανέλα.