Σε δύο συλλήψεις για απάτη προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, λίγο πριν οι δράστες εγκαταλείψουν την Κρήτη.

Ειδικότερα, μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης (6/11) άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με δυο ημεδαπές σε περιοχή του Ρεθύμνου, προσποιούμενος τον λογιστή και με το πρόσχημα της καταγραφής τιμαλφών–χρυσαφικών από Δημόσια Αρχή, τις έπεισε και παρέδωσαν κοσμήματα συνολική αξίας 8.000 ευρώ σε συνεργό του. Από την αξιοποίηση στοιχείων των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, ταυτοποιήθηκε 39χρονος ημεδαπός, ο οποίος με το ρόλο του εισπράκτορα παρέλαβε τα κοσμήματα.

Ο συνεργός του εντοπίσθηκε στο Ηράκλειο οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, πριν την επιβίβαση του σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά και ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου. Ακολούθησε έρευνα στο όχημα και έλεγχος στον ημεδαπό, κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα, χρηματικό ποσό 100 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Επίσης κατασχέθηκε το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στις κατόχους τους.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.