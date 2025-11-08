Την παράταση της προφυλάκισης του Νίκου Ρωμανού και των υπόλοιπων κατηγορουμένων στην υπόθεση της έκρηξης στους Αμπελόκηπους για έξι ακόμη μήνες, αποφάσισε με βούλευμά του το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Σύμφωνα με την «Επιτροπή Αλληλεγγύης για τον Νίκο Ρωμανό», ενώ ο εισαγγελέας είχε προτείνει την αντικατάσταση της προφυλάκισης με κατ’ οίκον περιορισμό και βραχιολάκι, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση και να παραταθεί η κράτησή του για έξι ακόμη μήνες. Υπενθυμίζεται, ότι ο Νίκος Ρωμανός συνελήφθη μετά την έκρηξη σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους, καθώς φέρεται να βρέθηκε αποτύπωμά του σε σακούλα σούπερ μάρκετ, που εντοπίστηκε στο διαμέρισμα.

Η «Επιτροπή Αλληλεγγύης για τον Νίκο Ρωμανό» χαρακτηρίζει την απόφαση «ξεκάθαρα πολιτική», προσθέτοντας ότι αυτό φαίνεται από τα ασθενή επιχειρήματα του Συμβουλίου, τα οποία -κατά την άποψή της- επιβεβαιώνουν τη σκοπιμότητά της.