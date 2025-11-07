Το βουλγαρικό κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα νόμο που επιτρέπει στην κυβέρνηση να αναλάβει τον έλεγχο του διυλιστηρίου της Lukoil στο Μπουργκάς, στην ανατολική Βουλγαρία. Η απόφαση αυτή ελήφθη εν μέσω ανησυχιών ότι οι αμερικανικές κυρώσεις κατά του ρωσικού ομίλου ενδέχεται να οδηγήσουν σε πλήρη διακοπή της λειτουργίας του.

Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών τον Οκτώβριο να επιβάλουν κυρώσεις στον ρωσικό πετρελαϊκό κολοσσό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στη Σόφια. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να σημάνουν το τέλος των δραστηριοτήτων του διυλιστηρίου, που βρίσκεται κοντά στη Μαύρη Θάλασσα και αποτελεί το μεγαλύτερο των Βαλκανίων, με ετήσιο κύκλο εργασιών 4,68 δισ. ευρώ για το 2024.

Οι κυρώσεις, που θα τεθούν σε ισχύ στις 21 Νοεμβρίου, “θα οδηγήσουν στην πραγματικότητα στη διακοπή των δραστηριοτήτων του διυλιστηρίου λόγω της άρνησης όλων των πλευρών να πραγματοποιούν πληρωμές σε εταιρίες που ανήκουν στη Lukoil”, ανέφεραν οι βουλευτές της πλειοψηφίας που εισηγήθηκαν το νομοσχέδιο. Η πρόταση εγκρίθηκε με ταχεία κοινοβουλευτική διαδικασία.

Κρατικός έλεγχος και επόμενα βήματα

Η Lukoil κατέχει έμμεσα το 99,85% του διυλιστηρίου Neftochim στο Μπουργκάς. Με βάση τον νέο νόμο, η βουλγαρική κυβέρνηση θα μπορεί να διορίζει ειδικό διαχειριστή, ο οποίος θα αναλάβει προσωρινά τη διοίκηση της επιχείρησης.

Επιπλέον, η κυβέρνηση θα έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει μεταβιβάσεις μετοχών, “μετά την εκπόνηση μιας αξιολόγησης της αγοράς”, όπως προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση.

Πέρα από το διυλιστήριο του Μπουργκάς, η Lukoil διαθέτει περισσότερα από 220 πρατήρια καυσίμων στη Βουλγαρία, γεγονός που την καθιστά τον μεγαλύτερο διανομέα καυσίμων της χώρας.