Η κυβέρνηση της Νορβηγίας αποφάσισε να άρει το εμπάργκο όπλων που ίσχυε έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αυτό γνωστοποίησε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας Έσπεν Μπαρθ Άιντε.

Ιδιαίτερη σημασία

Η απόφαση για άρση του εμπάργκο που ίσχυε από το 1959 συνιστά μια εξέλιξη ιδιαίτερης πολιτικής και διπλωματικής σημασίας, καθώς τερματίζει ένα περιοριστικό καθεστώς που παρέμενε σε ισχύ για περισσότερο από έξι δεκαετίες.

Το εμπάργκο είχε επιβληθεί τότε στο πλαίσιο γενικής πολιτικής της Νορβηγίας να μην εξάγει οπλισμό σε χώρες όπου υπάρχει πόλεμος, απειλή πολέμου ή εσωτερική σύρραξη.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία των δύο χωρών όχι μόνο στον τομέα της άμυνας, αλλά και στην ευρύτερη προσπάθεια για σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπου Κύπρος και Νορβηγία συνεργάζονται ήδη σε ενεργειακά και περιβαλλοντικά ζητήματα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού και διεθνούς τους ρόλου.

Τι σημαίνει η απόφαση

Η απόφαση αυτή επιτρέπει πλέον στην Κύπρο να υποβάλει αιτήσεις για την εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων άμυνας και διπλής χρήσης για στρατιωτικούς σκοπούς, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, χαιρέτισε την ανακοίνωση μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα, τονίζοντας ότι πρόκειται για σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Νορβηγίας.

I warmly welcome Norway’s decision, conveyed today by @EspenBarthEide, to open applications for the export of defence-related and dual-use products for military use to Cyprus. A significant step in strengthening our bilateral defence cooperation, 🇨🇾🇳🇴 — NikosChristodoulides (@Christodulides) November 7, 2025

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετύμπιωτης, χαρακτήρισε την εξέλιξη «ιστορική» και αποτέλεσμα στοχευμένων διπλωματικών προσπαθειών.