Στην πόλη City of Industry της Καλιφόρνια, εκατοντάδες αυτοκίνητα σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων, καθώς οι πολίτες περιμένουν ώρες για δωρεάν τρόφιμα λόγω του shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η δημοσιονομική παράλυση των ΗΠΑ έχει φτάσει πλέον στην 38η ημέρα, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ διάρκειας shutdown που είχε καταγραφεί το 2019, κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Από την 1η Οκτωβρίου, όταν έληξε ο προηγούμενος προϋπολογισμός, το Κογκρέσο δεν έχει καταφέρει να συμφωνήσει για την άρση του αδιεξόδου.

Η παράλυση αυτή έχει οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιους λειτουργούς σε τεχνική ανεργία, εμποδίζει την καταβολή επιδομάτων και αποσταθεροποιεί τον τομέα των αερομεταφορών.

Η διαφωνία μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών επικεντρώνεται στις δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη. Οι Δημοκρατικοί ζητούν την παράταση των επιδομάτων ασφάλισης, που καθιστούν την υγειονομική περίθαλψη προσιτή για εκατομμύρια Αμερικανούς.

Τέλος, οι Ρεπουμπλικανοί και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δηλώνουν ότι η επισιτιστική βοήθεια μέσω του προγράμματος SNAP, που στηρίζει εκατομμύρια φτωχούς Αμερικανούς, δεν θα καταβληθεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία για την άρση της δημοσιονομικης παράλυσης.