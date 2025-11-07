Ρωσία ζήτησε εξηγήσεις από το Βελιγράδι για δηλώσεις του προέδρου της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, σχετικά με την πώληση πυρομαχικών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία ενδέχεται να καταλήγουν στην Ουκρανία.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου στις 7 Νοεμβρίου ότι η Μόσχα ζητά διευκρινίσεις για τη δήλωση του Βούτσιτς πως δεν τον απασχολεί ο τελικός προορισμός των όπλων που πωλούνται στην ΕΕ, «ακόμα κι αν αυτά θα μπορούσαν να καταλήξουν στην Ουκρανία».

Η επίμαχη δήλωση έγινε στο γερμανικό πολιτικό και πολιτιστικό περιοδικό Cicero, όπου στις 30 Οκτωβρίου δημοσιεύτηκε συνέντευξη του Σέρβου προέδρου. Ο Βούτσιτς εξέφρασε την πρόθεση της Σερβίας να αυξήσει τις εξαγωγές πυρομαχικών προς την ΕΕ, επισημαίνοντας ότι δεν έχει αντίρρηση εάν αυτά φτάσουν στο ουκρανικό μέτωπο. «Ας κάνουν οι αγοραστές ό,τι θέλουν με το υλικό», είπε χαρακτηριστικά.

Η Ζαχάροβα σχολίασε πως οι δηλώσεις του Σέρβου προέδρου δείχνουν «συμπεριφορά διχασμένης προσωπικότητας». Όπως ανέφερε, «όταν διαβάζω όλες αυτές τις συνεντεύξεις του προέδρου της Σερβίας, αναρωτιέμαι — άραγε υπάρχει μόνο ένας πρόεδρος Βούτσιτς εκεί; Δημιουργείται η εντύπωση ότι αυτές οι συνεντεύξεις δίνονται από εντελώς διαφορετικά άτομα».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σερβίας απάντησε εκφράζοντας έκπληξη για το σχόλιο της Ρωσίδας εκπροσώπου. Η υφυπουργός Εξωτερικών, Νέβενα Γιοβάνοβιτς, τόνισε ότι η Σερβία είναι κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος που λαμβάνει αποφάσεις με γνώμονα τα εθνικά της συμφέροντα. «Αναμένουμε από τους εκπροσώπους φιλικών κρατών να σεβαστούν αυτό το γεγονός», ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι η Σερβία παραμένει η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που δεν έχει επιβάλει κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Τριγμοί στις σχέσεις Βελιγραδίου – Μόσχας

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι δηλώσεις και οι εξαγωγές όπλων προκαλούν ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Τον περασμένο Ιούνιο, η Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) είχε αναφέρει ότι σερβικές εταιρείες αυξάνουν τις έμμεσες παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία μέσω κρατών της ΕΕ, όπως η Τσεχία και η Βουλγαρία.

Σε απάντηση, ο Βούτσιτς είχε δηλώσει τότε πως η Σερβία αναστέλλει όλες τις εξαγωγές όπλων και πολεμικού υλικού, επιχειρώντας να καθησυχάσει τη Μόσχα.

Η Σερβία ως εξαγωγέας πολεμικού υλικού

Η Σερβία αποτελεί σημαντικό εξαγωγέα πολεμικού υλικού, κυρίως πυρομαχικών πυροβολικού. Μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, ήταν βασικός προμηθευτής του στρατού του Ισραήλ.

Παράλληλα, εξάγει πυρομαχικά μεγάλου διαμετρήματος σε χώρες όπως το Αζερμπαϊτζάν, η Βουλγαρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Νότια Αφρική, η Ουγκάντα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.