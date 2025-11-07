Εκτός από την εμφατική νίκη 4-0 επί των Ελβετών ο Σέρβος αρχηγός έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Δικεφάλου.

Ο Ζίβκοβιτς, με τη συμμετοχή του, έφτασε τις 61 ευρωπαϊκές συμμετοχές με τη φανέλα του ΠΑΟΚ καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ και ανεβαίνοντας στην κορυφή της σχετικής λίστας!

Για να τιμήσει το σπουδαίο αυτό «milestone», ο ΠΑΟΚ του επιφύλαξε μια ξεχωριστή έκπληξη: του δόθηκε, από τον Αντρέ Βιεϊρίνια, μια φανέλα με τον αριθμό 61, σε μία συμβολική στιγμή που αναδεικνύει τον ηγετικό του ρόλο.

Στις δηλώσεις του, ο Σέρβος άσος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του μιλώντας στην κάμερα του PAOK TV.

Για το ρεκόρ: «Ακριβώς! Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Είναι το όνειρο κάθε παίκτη που παίζει ποδόσφαιρο. Είναι κάτι πολύ ξεχωριστό για εμένα. Φυσικά είμαι περήφανος και χαρούμενος»

Πέρα από την προσωπική του επιτυχία, ο Ζίβκοβιτς στάθηκε στην εξαιρετική φόρμα της ομάδας, η οποία μετρά πλέον επτά συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Για τη φόρμα του ΠΑΟΚ: «Ειλικρινά είμαι τόσο χαρούμενος, όλοι έχουν αυτοπεποίθηση, πιστεύουν στους εαυτούς τους. Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι, με τον τρόπο που παίζουμε, με τον τρόπο που εκπροσωπούμε το κλαμπ. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι και να παλέψουμε σε κάθε παιχνίδι».

Είναι σαφές ότι η αυτοπεποίθηση και η ενότητα είναι τα κλειδιά της αγωνιστικής του «τρέλας». Ωστόσο, δεν υπάρχει χρόνος για πανηγυρισμούς. Η ομάδα στρέφει άμεσα την προσοχή της στην επόμενη μεγάλη πρόκληση: το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. «Φυσικά πρέπει να προετοιμαστούμε, να είμαστε έτοιμοι για ένα δύσκολο παιχνίδι και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς που είναι το πιο σημαντικό», είπε χαρακτηριστικά ο «Ζίλε».

Ο Ζίβκοβιτς έθεσε άμεσα τον στόχο: νίκη, προκειμένου ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει το εντυπωσιακό του σερί και να εδραιώσει τη θέση του στην κορυφή της βαθμολογίας.