Η 9η αγωνιστική της EuroLeague συνεχίζεται με δυνατές αναμετρήσεις, ωστόσο αρκετοί παίκτες θα λείψουν από τα γήπεδα λόγω τραυματισμών ή άλλων προβλημάτων. Η τρίτη ημέρα της αγωνιστικής περιλαμβάνει 4 παιχνίδια και το ιατρικό δελτίο έχει αρκετές σημαντικές απουσίες.

Στο Αναντολού Εφές – Αρμάνι Μιλάνο, η τουρκική ομάδα θα παραταχθεί χωρίς τους Μπομπουά, Παπαγιάννη και Πουαριέ, ενώ αμφίβολοι είναι οι Κορντινιέ, Λόιντ και Γουάιλερ-Μπαμπ. Από την άλλη, η Αρμάνι θα στερηθεί τον Λορέντζο Μπράουν.

Για το παιχνίδι Ζάλγκιρις – Βαλένθια, η ομάδα από το Κάουνας θα αγωνιστεί χωρίς τους Γκιεντράιτις και Γουίλιαμς-Γκος, ενώ η συμμετοχή του Σίμα από την πλευρά της Βαλένθια παραμένει αμφίβολη.

Στον αγώνα Ολυμπιακός – Παρτίζαν, οι «ερυθρόλευκοι» θα λείψουν από δύο βασικούς παίκτες, τους Έβανς και Φαλ, ενώ ο Γουόρντ ταλαιπωρείται από ίωση και η συμμετοχή του είναι ακόμα αμφίβολη. Ωστόσο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας εμφανίζεται αισιόδοξος.

Τέλος, στη Μπαρτσελόνα – Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα θα παίξει χωρίς τον Νούνιεθ, ενώ οι Λαπροβίτολα και Σενγκέλια είναι αμφίβολοι. Η συμμετοχή των Κράμερ, Λεν, Οκίκι και Ταβάρες θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή.

Οι ομάδες ελπίζουν να ξεπεράσουν τις απουσίες και να παρατάξουν όσο το δυνατόν πιο ισχυρές συνθέσεις για τις κρίσιμες αναμετρήσεις της 9ης αγωνιστικής.