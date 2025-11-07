Ακέφαλο είναι από την Τετάρτη το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο στην Αθήνα, καθώς με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ανακαλείται ο διορισμός της Γενικής Διευθύντριάς του, της Κατερίνας Δελλαπόρτα.

Η απόφαση δεν έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία, καθώς τα προβλήματα στο ίδρυμα, ένα από τα πέντε, που έγιναν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ήταν εδώ και καιρό δυσεπίλυτα. Τον κώδωνα του κινδύνου είχαν κρούσει από καιρό οι εργαζόμενοι, καθώς υπήρχαν σοβαρά ζητήματα, όσον αφορά στη λειτουργία του μουσείου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Η τέως Γενική Διευθύντρια, η οποία να σημειώσουμε ότι κατείχε στο παρελθόν και τη συγκεκριμένη θέση, έχαιρε της εκτιμήσης και της εμπιστοσύνης της ηγεσίας του Υπουργείου, με αποτέλεσμα η τελευταία να μην θορυβηθεί ούτε μετά την ηχηρή παραίτηση του πρώτου Προέδρου του Δ.Σ. του φορέα, καθηγητή Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Πατρών, Γιώργου Πανέτσου, πέρυσι τον Ιούνιο.

Περισσότερες από δέκα – για την ακρίβεια 13- είναι οι αιτίες, που οδήγησαν στην απομάκρυνσή της Κατερίνας Δελλαπόρτα από τη θέση της, σύμφωνα με την δημοσιευμένη απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού στο ΦΕΚ. Μεταξύ άλλων η τέως Γενική Διευθύντρια «επανειλημμένα παρέλειψε ή/και καθυστέρησε να αποστείλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου, τις -από τον νόμο απαιτούμενες- εισηγήσεις της, προκειμένου να εξεταστούν ζητήματα εμπλουτισμού των συλλογών του Μουσείου, προβολής των εκθεμάτων του, αύξησης της περιουσίας και των πόρων του και επίτευξης των σκοπών του. Επανειλημμένα προέβη σε κατάρτιση συμβάσεων, για λογαριασμό του Μουσείου, οι οποίες έχουν προκαλέσει δικαστικές και εξώδικες ενέργειες των αντισυμβαλλόμενων κατά του Μουσείου ή/και η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Μουσείου αρνείται να τις εξοφλήσει.

Δεν ανταποκρίθηκε στο καθήκον του σχεδιασμού και της υλοποίησης του επιστημονικού και ερευνητικού προγραμματισμού του Μουσείου. Παρέλειψε τις ενέργειες της αρμοδιότητάς της, σχετικά με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα HORIZON/ TOWCHED, που αφορά στον αποτελεσματικό σχεδιασμό εκθέσεων και εκπαιδευτικών δράσεων, με αποτέλεσμα την απένταξη του Μουσείου και την απώλεια πόρων. Προέβη καθυστερημένα στις ενέργειες της αρμοδιότητάς της, σχετικά με τις προσλήψεις προσωπικού, με αποτέλεσμα το μεν Πωλητήριο του Μουσείου να παραμείνει κλειστό καθ’ όλη τη θερινή περίοδο 2025, η δε Βιβλιοθήκη να παραμένει κλειστή από την 01η.01.2025 έως και σήμερα. Επανειλημμένα υπερέβη τις αρμοδιότητές της, καθ’ υποκατάσταση του Διοικητικού Συμβουλίου και εν αγνοία αυτού, παρέλειψε την, από τον νόμο, υποχρέωσή της να εκτελέσει αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν ανταποκρίθηκε στα καθήκοντα της διεύθυνσης των υπηρεσιών του Μουσείου και της εύρυθμης καθημερινής λειτουργίας αυτού, σε θετικό και συνεργατικό κλίμα και δεν ανταποκρίθηκε στα καθήκοντα της αποτελεσματικής οργάνωσης, διεύθυνσης, συντονισμού και εποπτείας των υπηρεσιών του Μουσείου και της μέριμνας για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας τους.

Η Κατερινά Δελλαπόρτα στην μακρά καριέρα της είχε διατελέσει Προϊσταμένη στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων από το 1998 ως το 2006, στη 2η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (2014-2021) ενώ μετά τη συνταξιοδότηση της και πριν την επαναφορά της στο ΒΧΜ, το 2022, είχε διοριστεί σύμβουλος στο γραφείο της υπουργού Πολιτισμού.