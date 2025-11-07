Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για το πρόγραμμα Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, που απευθύνεται σε γονείς και κηδεμόνες παιδιών έως 6 ετών με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές, καθώς και σε παιδιά με αυξημένες πιθανότητες εμφάνισής τους. Στόχος του προγράμματος είναι ο έγκαιρος εντοπισμός, η πρόληψη και η μείωση των περιορισμών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, με σκοπό την ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους και τη βελτίωση της οικογενειακής ευημερίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τους κωδικούς taxisnet στην ιστοσελίδα proimi.eetaa.gr.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί από τις 14 Νοεμβρίου 2025, ώρα 08:00 π.μ., έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 11:59 μ.μ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γονείς, οι κηδεμόνες, οι ανάδοχοι και επαγγελματίες ανάδοχοι γονείς, καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε τη σημασία της πρώιμης παρέμβασης με επιστημονικές μεθόδους, στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού και μέσα στην καθημερινή του ρουτίνα, με ενεργή συμμετοχή της οικογένειας. «Είμαστε έμπρακτα δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειες μέσα από ένα απολύτως οικογενειοκεντρικό μοντέλο παρέμβασης. Πρόκειται για μία έγκαιρη και ολιστική παρέμβαση υποστήριξης των παιδιών, των οικογενειών και του περιβάλλοντός τους. Θέτουμε την οικογένεια στο επίκεντρο της παρέμβασης και την στηρίζουμε, ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις ανάγκες που προκύπτουν από την αναπτυξιακή διαταραχή ή την αναπηρία του παιδιού».

Η υπουργός πρόσθεσε: «Καλούμε τους γονείς και κηδεμόνες παιδιών με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης. Μαζί τους και εμείς στοχεύουμε στη στήριξη της ανάπτυξης των παιδιών τους από τη βρεφική ηλικία, την ενδυνάμωση των οικογενειών τους και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης».

Οικονομική ενίσχυση και διαδικασία συμμετοχής

Η «αξία τοποθέτησης» (voucher) για κάθε ωφελούμενο παιδί ανέρχεται σε 800 ευρώ τον μήνα για τουλάχιστον 20 συνεδρίες, 600 ευρώ για 15 συνεδρίες ή 400 ευρώ για 10 συνεδρίες. Όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του προγράμματος και θα έχουν ισχύ Υπεύθυνης Δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου.

Αιτήσεις ή έγγραφα που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν θα γίνονται δεκτά. Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν 2.500 ωφελούμενοι με πλήρη φάκελο, βάσει των οριστικών αποτελεσμάτων.

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα βασιστεί σε κριτήρια μοριοδότησης που σχετίζονται με το οικογενειακό εισόδημα, καθώς και την κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 12 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.