Οι μαχητές της Χαμάς που παραμένουν στη Ράφα, στη νότια Γάζα, φέρονται έτοιμοι να παραδώσουν τα όπλα τους με αντάλλαγμα ασφαλή διέλευση σε άλλες περιοχές του θύλακα. Η πρόταση αυτή, που στοχεύει στην επίλυση μιας κρίσης που απειλεί την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός, προήλθε από αιγυπτιακούς μεσολαβητές, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις.

Από τις 10 Οκτωβρίου, όταν τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, σημειώθηκαν τουλάχιστον δύο επιθέσεις στη Ράφα εναντίον ισραηλινών δυνάμεων, για τις οποίες το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς. Η οργάνωση, ωστόσο, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Σύμφωνα με αιγυπτιακή πρόταση, οι Παλαιστίνιοι μαχητές που βρίσκονται ακόμη στη Ράφα θα μπορούσαν να παραδώσουν τον οπλισμό τους στην Αίγυπτο και να αποκαλύψουν πληροφορίες για τις υπόγειες σήραγγες της περιοχής, ώστε αυτές να καταστραφούν. Την πρόταση αυτή επιβεβαίωσε Αιγύπτιος αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας.

Όπως αναφέρουν δύο πηγές, καμία από τις δύο πλευρές –ούτε το Ισραήλ ούτε η Χαμάς– δεν έχει αποδεχθεί ακόμη το σχέδιο. Μια τρίτη πηγή επιβεβαίωσε ότι το ζήτημα παραμένει αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό, ενώ ο εκπρόσωπος της Χαμάς στη Γάζα, Χαζέμ Κάσεμ, απέφυγε να τοποθετηθεί.

Επιθέσεις και αντίποινα στη Ράφα

Μετά τις πρόσφατες επιθέσεις στη Ράφα, στις οποίες σκοτώθηκαν τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε αντίποινα, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων Παλαιστινίων. Οι πηγές του Reuters σημειώνουν ότι οι μαχητές της Χαμάς στην περιοχή, με τους οποίους η οργάνωση έχει χάσει επαφή από τον Μάρτιο, ενδέχεται να αγνοούσαν ότι είχε τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία. Η απομάκρυνσή τους, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αποσκοπεί στη διατήρηση της κατάπαυσης του πυρός.

Δεν έχει διευκρινιστεί πόσοι μαχητές παραμένουν κρυμμένοι στη Ράφα.

Το σχέδιο Τραμπ και η επόμενη φάση

Η κατάπαυση του πυρός αποτελεί το πρώτο βήμα στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου. Η Χαμάς απελευθέρωσε τους τελευταίους 20 εν ζωή ομήρους που κρατούσε από τις 7 Οκτωβρίου 2023, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων. Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός αποχώρησε από το δυτικό τμήμα της Γάζας, το οποίο εξακολουθεί να ελέγχει η οργάνωση.

Η δεύτερη φάση του σχεδίου, που προβλέπει τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και την παράδοση του ελέγχου της Γάζας σε παλαιστινιακή επιτροπή τεχνοκρατών υπό διεθνή επίβλεψη, δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης ασφαλείας στην περιοχή.

Ανταλλαγή σορών και ανθρωπιστικό σκέλος

Μετά την εκεχειρία, η Χαμάς παρέδωσε τις σορούς 22 από τους 28 νεκρούς ομήρους. Η οργάνωση υποστηρίζει ότι οι εκτεταμένες καταστροφές στη Γάζα δυσχεραίνουν τον εντοπισμό των υπολοίπων, ενώ το Ισραήλ την κατηγορεί για καθυστερήσεις.

Παράλληλα, το Ισραήλ έχει επιστρέψει στη Γάζα τις σορούς 285 Παλαιστινίων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του θύλακα.