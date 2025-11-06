Οι εισαγγελικές αρχές της Σουηδίας άσκησαν κατηγορίες σε βάρος ενός 18χρονου, ο οποίος φέρεται να σχεδίαζε μια τρομοκρατική επίθεση για λογαριασμό του Ισλαμικού Κράτους, με στόχο το Πολιτιστικό Φεστιβάλ της Στοκχόλμης.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Χένρικ Όλιν, το σχέδιο εκπονήθηκε μεταξύ Αυγούστου 2024 και Φεβρουαρίου 2025. Ο νεαρός τελούσε υπό παρακολούθηση από το δεύτερο μισό του 2024, καθώς υπήρχαν ενδείξεις προετοιμασίας επίθεσης μεγάλης κλίμακας.

Ο 18χρονος φέρεται να σχεδίαζε να πυροδοτήσει εκρηκτικά που θα έφερε πάνω του κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, το οποίο προσελκύει περίπου δύο εκατομμύρια επισκέπτες μέσα σε πέντε ημέρες τον Αύγουστο. Ο Όλιν δήλωσε πως επρόκειτο για έναν νεαρό άνδρα που «ριζοσπαστικοποιήθηκε μόνος του» και έδειχνε ξεκάθαρη συμπάθεια προς τον βίαιο ισλαμισμό και ιδιαίτερα προς την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Όπως ανέφερε ο εισαγγελέας, ο ύποπτος είχε ορκιστεί πίστη στην οργάνωση πολλές φορές. Παράλληλα, θεωρείται ύποπτος για προετοιμασία σοβαρών εγκλημάτων με τη χρήση εύφλεκτων και εκρηκτικών υλικών, καθώς και για εκπαίδευση σε τρομοκρατικές ενέργειες.

Αν και δεν είχε κατασκευάσει εκρηκτικά, φέρεται να είχε μελετήσει σχετικά εγχειρίδια και να είχε αγοράσει τα απαραίτητα υλικά. Είχε επίσης προμηθευτεί κάμερα σώματος για να καταγράψει την επίθεση και είχε επισκεφθεί το σημείο όπου σχεδίαζε να δράσει, στο κέντρο της σουηδικής πρωτεύουσας.

Η επιχείρηση της αστυνομίας και η σύλληψη

«Εκτιμάμε, όμως ίσως ακόμα περισσότερο οι υπηρεσίες ασφαλείας, ότι αυτή η έρευνα επέτρεψε να αποτρέψουμε μία σοβαρή τρομοκρατική επίθεση στη Σουηδία», τόνισε ο Όλιν. Οι αρχές κατάφεραν να διεισδύσουν στο σχέδιο χρησιμοποιώντας έναν μυστικό πράκτορα που παρίστανε μέλος ισλαμιστικής οργάνωσης και προσποιήθηκε ότι θα συμμετείχε στην επίθεση.

Ο 18χρονος συνελήφθη στη Στοκχόλμη στις 11 Φεβρουαρίου και παραμένει προφυλακισμένος. Μαζί του κατηγορείται και ένας 17χρονος, για απόπειρα δολοφονίας στη Γερμανία τον Αύγουστο του 2024. Και οι δύο αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση.

Η δίκη τους έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 12 Νοεμβρίου και να ολοκληρωθεί έως τις 26 του ίδιου μήνα.