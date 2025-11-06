Ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει πιστός στη στρατηγική της πόλωσης, επιλέγοντας να οξύνει το πολιτικό κλίμα μετά τις αλλεπάλληλες ήττες των Ρεπουμπλικανών σε τοπικές εκλογές. Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν την ανησυχία ότι το κόμμα του θα βρεθεί σε ευάλωτη θέση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου 2026.

Έναν χρόνο μετά την επανεκλογή του στην προεδρία, ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης είχε υποσχεθεί ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των Αμερικανών. Ωστόσο, οι ψηφοφόροι θεωρούν ότι η υπόσχεση αυτή δεν υλοποιήθηκε. Το βράδυ της Τρίτης, υποψήφιοι της αντιπολίτευσης επικράτησαν με άνεση σε Νιού Τζέρζι, Βιρτζίνια και Νέα Υόρκη, όπου ο «δημοκρατικός σοσιαλιστής» Ζόραν Μαμντάνι εξελέγη δήμαρχος, επιβεβαιώνοντας τη ραγδαία πολιτική του άνοδο.

Ήταν «πολύ, πολύ άσχημη βραδιά» για τον πρόεδρο Τραμπ, σχολίασε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρόμπερτ Ρόουλαντ, καθηγητής επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο του Κάνσας. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο, επέμεινε στην αντιπαράθεση, δηλώνοντας σε ομιλία του στο Μαϊάμι: «Έχουμε την επιλογή μεταξύ του κομμουνισμού και της κοινής λογικής».

Ο Τραμπ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι «εγκατέστησαν κομμουνιστή στη δημαρχία» της Νέας Υόρκης, ενώ αργότερα, σε συνέντευξή του στο Fox News, διαβεβαίωσε πως «θέλει η πόλη να είναι επιτυχημένη», δεδομένου ότι μεγάλο μέρος της περιουσίας του βρίσκεται εκεί.

Η οικονομία στο επίκεντρο

Ο πρόεδρος προέβαλε ξανά τα θετικά της οικονομικής του πολιτικής, υποστηρίζοντας πως «κάνουμε πραγματικότητα ένα οικονομικό θαύμα». Ωστόσο, σύμφωνα με τον Τόμας Καν, καθηγητή πολιτικών επιστημών στο American University, οι νίκες των Δημοκρατικών είχαν κοινό παρονομαστή το κόστος ζωής.

Παρά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι έχει μειώσει τις τιμές καυσίμων και τροφίμων, τα στοιχεία του υπουργείου Γεωργίας δείχνουν ότι οι τιμές αναμένεται να αυξηθούν κατά 3% φέτος. Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν αυξανόμενη δυσαρέσκεια για την ακρίβεια και τη δασμολογική του πολιτική.

Ανησυχία στο ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο

Ακόμη και εντός του κόμματός του, επικρατεί ανησυχία. Ο Στιβ Μπάνον κάλεσε τους Ρεπουμπλικανούς να ακούσουν την «προειδοποίηση» των εκλογικών αποτελεσμάτων, ενώ ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, αν και χαρακτήρισε «ηλίθιο» τον πανικό, ζήτησε να «επικεντρωθούμε στο εσωτερικό μέτωπο».

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώστε το επίπεδο της αξιοπρεπούς ζωής να γίνει προσιτό για όλους και εκεί θα κριθούμε», δήλωσε ο Βανς, αναφερόμενος στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές.

Η εικόνα του Τραμπ και το πολιτικό ρίσκο

Η προσέγγιση του προέδρου Τραμπ είναι ότι «έχει πάντα δίκιο», εκτιμά ο καθηγητής Ρόουλαντ. Ωστόσο, όπως σημειώνει, όσα λέει «συγκρούονται με αυτό που ζει ο κόσμος όταν πάει στο σούπερ μάρκετ».

Ο καθηγητής Καν αναφέρθηκε στην επίδειξη πλούτου του Τραμπ μέσα από τις επίχρυσες διακοσμήσεις του Λευκού Οίκου και τις πολυτελείς εκδηλώσεις του, όπως εκείνη του Χάλογουιν. «Οι Αμερικανοί δυσκολεύονται και τον βλέπουν να ζει σαν πρίγκιπας», υπογράμμισε.

Οι Ρεπουμπλικανοί σε δύσκολη θέση

Με οριακές πλειοψηφίες στο Κογκρέσο, οι Ρεπουμπλικανοί βρίσκονται σε δύσκολη θέση έναν χρόνο πριν από τις midterms. Η καθηγήτρια Γουέντι Σίλερ από το Brown University σημειώνει ότι οι κοινοβουλευτικοί της δεξιάς «συνέδεσαν την τύχη τους με τον Τραμπ» και τώρα αναρωτιούνται αν πρέπει να αποστασιοποιηθούν.

Ωστόσο, όπως παρατηρεί ο καθηγητής Ρόουλαντ, δεν μπορούν να εναντιωθούν ανοιχτά στον πρόεδρο, καθώς κινδυνεύουν να αντικατασταθούν από πιο ριζοσπαστικά στελέχη στις εσωκομματικές διαδικασίες.

Ο ίδιος ο Τραμπ κάλεσε το κόμμα του να υιοθετήσει ακόμη πιο σκληρή στάση στο Κογκρέσο, αυξάνοντας τον κίνδυνο παράτασης της δημοσιονομικής παράλυσης, που έχει ήδη φτάσει στην 36η ημέρα — ένα νέο ρεκόρ για τις Ηνωμένες Πολιτείες.