Τροχαίο συνέβη σήμερα 6/11 στο Τορίνο της Ιταλίας, όταν οδηγός αυτοκινήτου συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, που μετέφερε 50 μαθητές.

Incidente nel Torinese: scontro tra bus scolastico e auto ad Arignano, un morto e venti feriti https://t.co/2tzeCHK8eS — InfoOggi (@infooggi) November 6, 2025

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 33χρονος οδηγός του αυτοκινήτου σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ 20 μαθητές τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του πάνω σε στροφή και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα του δρόμου. Ο οδηγός του λεωφορείου κατάφερε να στρίψει το όχημα στην άκρη του δρόμου, αλλά δεν μπόρεσε να αποφύγει τη σύγκρουση.

Incidente tra un pullman e un’auto ad Arignano, Torino: un morto e 20 studenti contusi pic.twitter.com/nw4ZXVC42q — Local Team (@localteamit) November 6, 2025

Ο άτυχος άνδρας φέρεται να επέστρεφε από την εργασία του, καθώς είχε τελειώσει τη βραδινή του βάρδια.

Για δεύτερη φορά

Αυτό δεν είναι το πρώτο τροχαίο με λεωφορείο, που σημειώνεται μέσα σε μόνο λίγες μέρες στην Ιταλία. Την Τετάρτη 29/10 ένας 85χρονος σκοτώθηκε στο Όντερτσο, όταν το αυτοκίνητο, που οδηγούσε, συγκρούστηκε μετωπικά με λεωφορείο, που μετέφερε περίπου 50 μαθητές.