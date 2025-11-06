Ένα νέο είδος προϊστορικού φιδιού ανακάλυψε ο Έλληνας παλαιοντολόγος Δρ. Γιώργος Γεωργαλής, το οποίο ονόμασε Παραδοξοφίδιο λόγω της ιδιόμορφης μορφολογίας των σπονδύλων του, που διαφέρουν αισθητά από κάθε γνωστό φίδι.

Η ανακάλυψη έγινε από τον καθηγητή του Ινστιτούτου Συστηματικής και Εξέλιξης των Ζώων της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών στην Κρακοβία. Το νέο είδος, με την επιστημονική ονομασία Paradoxophidion, έζησε πριν από 37 εκατομμύρια χρόνια στη νότια Αγγλία.

Η μελέτη βασίστηκε σε απολιθώματα που φυλάσσονται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου και προέρχονται από τη θέση Hordle Cliff, γνωστή για τα πλούσια ευρήματα θηλαστικών, χελωνών και κροκοδείλων. Τα απολιθώματα περιλάμβαναν σπονδύλους από όλα τα τμήματα του σώματος του φιδιού, προσφέροντας πλήρη εικόνα της ανατομίας του.

Ο Δρ. Γεωργαλής αξιοποίησε τη μέθοδο της μικροαξονικής τομογραφίας, μια προηγμένη τεχνολογία που επιτρέπει λεπτομερή ανάλυση των απολιθωμάτων χωρίς να καταστρέφονται. «Οι μικροί αυτοί σπόνδυλοι δείχνουν ότι το Παραδοξοφίδιο ήταν ένα σχετικά μικρό φίδι, πιθανότατα μην ξεπερνώντας το ένα μέτρο σε μήκος», ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Γεωργαλής.

Η θέση του Παραδοξοφιδίου στην εξέλιξη των φιδιών

Το σημαντικότερο στοιχείο της ανακάλυψης, σύμφωνα με τον ερευνητή, αφορά την ταξινόμηση του νέου είδους. Την εποχή εκείνη, τα περισσότερα φίδια ανήκαν στους Βόες και στους Πύθωνες, που κυριάρχησαν χάρη στο θερμό τροπικό κλίμα. Ωστόσο, το Παραδοξοφίδιο δεν συγγενεύει με αυτές τις ομάδες, αλλά με τα Καινοφίδια (Caenophidia), δηλαδή τα «νέα» και πιο εξελιγμένα φίδια.

Στα Καινοφίδια ανήκουν σήμερα χιλιάδες είδη, μεταξύ των οποίων και όσα έχουν φαρμακευτική σημασία, όπως οι οχιές και οι κόμπρες. Η ανακάλυψη προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για τις απαρχές αυτής της ομάδας, καθώς τα σχετικά απολιθώματα είναι εξαιρετικά σπάνια.

«Παρ’ όλο που σήμερα είναι άφθονα και εξαπλωμένα σε όλο τον πλανήτη, οι απαρχές των Καινοφιδίων παραμένουν ασαφείς. Το Παραδοξοφίδιο φαίνεται να αποτελεί ένα πρωτόγονο μέλος τους, δείχνοντας πώς αυτή η ομάδα άρχισε να διαφοροποιείται και να κυριαρχεί στη σύγχρονη πανίδα», σημείωσε ο Δρ. Γεωργαλής.

Η έρευνα έχει λάβει προέγκριση και αναμένεται να δημοσιευθεί σύντομα στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Comptes Rendus Palevol.