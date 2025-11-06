«Από την αρχή λέμε “ποτέ κόμμα, ποτέ χρώματα”. Δεν πιστεύω ότι η Μαρία (σ.σ. Καρυστιανού) θα πάει σε κάποιο κόμμα», είπε ο Πάνος Ρούτσι, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου.

«Οποιοσδήποτε (σ.σ. από τους συγγενείς των θυμάτων) πάει σε κάποιο κόμμα νομίζω ότι θα είναι καταστροφικό για εμάς. Δεν αμφισβητώ αυτά που είπε ο κ. Καραχάλιος, αλλά η Μαρία δεν μας έχει πει κάτι», είπε ο Πάνος Ρούτσι, μιλώντας στην εκπομπή «Το πρωινό» του ANT1.

Θυμίζεται ότι ο Νίκος Καραχάλιος είπε σε δηλώσεις του την Τετάρτη: «Η Μαρία με φώναξε και μου είπε “θέλω να προχωρήσουμε να οργανώσουμε το κίνημα”, όχι το ΚΥΜΑ, που μπορεί να μετασχηματιστεί σε κόμμα και να πάμε στο κοινοβούλιο. Αυτό κάναμε κάποια στιγμή το καλοκαίρι κατ’ εντολή της Μαρίας, φωνάξαμε τα κανάλια και η πρόθεση ήταν να ανακοινωθεί ένα κόμμα. Καταλαβαίνω τους δισταγμούς της καθώς οι μισοί της λένε προχώρα και οι άλλοι μισοί μην μπλέξεις με την πολιτική. Κάνουν ένα λάθος, θα έπρεπε να της λένε να μην μπλέξει με κόμματα».