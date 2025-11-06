Οι εργαζόμενες έχουν το δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους για την πραγματοποίηση γυναικολογικού ελέγχου και προγεννητικών εξετάσεων, χωρίς καμία περικοπή στις αποδοχές τους.

Αναλυτικά: