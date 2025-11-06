Οι εργαζόμενες έχουν το δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους για την πραγματοποίηση γυναικολογικού ελέγχου και προγεννητικών εξετάσεων, χωρίς καμία περικοπή στις αποδοχές τους.
Αναλυτικά:
- Οι έγκυοι εργαζόμενες απαλλάσσονται από την εργασία χωρίς περικοπή αποδοχών, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του εργοδότη, με κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να υποβάλλονται σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον αυτές οι εξετάσεις πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας (Ν. 4808/2021 άρθρο 40).
- Στις εργαζόμενες χορηγείται μία (1) ημέρα τον χρόνο άδεια με αποδοχές για την πραγματοποίηση γυναικολογικού ελέγχου (Ν. 5043/2023 άρθρο 96).