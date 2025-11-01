Τη δυνατότητα λήψης άδειας μίας ημέρας ετησίως με αποδοχές για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο έχουν οι εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα αλλά και εκείνοι που απασχολούνται στο δημόσιο.

Ποιοι δικαιούνται την άδεια

Η άδεια ισχύει για όλες τις εργαζόμενες γυναίκες, ανεξάρτητα αν είναι μητέρες ή μέλλουσες μητέρες. Στόχος είναι η προστασία της υγείας και της οικογένειας, καθώς και η εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Τι πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενες

Για να λάβουν την ημέρα άδειας, απαιτείται βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό που να επιβεβαιώνει τη διενέργεια του γυναικολογικού ελέγχου. Η άδεια χορηγείται με πλήρεις αποδοχές και δεν μειώνει καμία άλλη παροχή.

Γιατί είναι σημαντικό να το γνωρίζουν όλες οι εργαζόμενες

Πολλές γυναίκες αγνοούν ότι δικαιούνται αυτή τη μέρα άδειας και είτε χάνουν την ευκαιρία να κάνουν τον απαραίτητο έλεγχο, είτε πρέπει να χρησιμοποιήσουν προσωπική άδεια ή να χάσουν αποδοχές. Η ενημέρωση είναι σημαντική, ώστε κάθε εργαζόμενη να μπορεί να φροντίσει την υγεία της χωρίς οικονομική επιβάρυνση.