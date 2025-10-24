Η προστασία των εργαζόμενων γονέων και η υποστήριξη της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής αποτελούν προτεραιότητα για το ελληνικό εργατικό δίκαιο, καθώς παρέχει σημαντικά ωφελήματα σε γονείς που έχουν αναλάβει την αποκλειστική άσκηση της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας του τέκνου τους.

Με το άρθρο 45 του Νόμου 4808/2021, έχει εισαχθεί μια σημαντική ρύθμιση που αφορά την άδεια γονικής μέριμνας, ενισχύοντας τα δικαιώματα των εργαζόμενων μονογονέων. Σύμφωνα με αυτήν, γονείς που έχουν αναλάβει την κατ’ αποκλειστικότητα άσκηση της γονικής μέριμνας του τέκνου τους, είτε με δικαστική απόφαση είτε με έγγραφη συμφωνία λύσης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης, δικαιούνται ετήσια άδεια έξι εργάσιμων ημερών με πλήρεις αποδοχές.

Η άδεια αυτή ισχύει για όλους τους εργαζόμενους γονείς, καθώς και για τρίτα πρόσωπα που έχουν αναλάβει την άσκηση της γονικής μέριμνας σύμφωνα με δικαστική απόφαση, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου.

Επιπλέον, γονείς που έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά δικαιούνται επιπλέον δύο ημέρες, συνολικά οκτώ εργάσιμες ημέρες άδειας ετησίως, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή υποστήριξη στην οικογενειακή ζωή και τις ανάγκες των παιδιών τους.