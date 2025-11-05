Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της σύγχρονης ζωής είναι η πληθώρα των επιλογών. Το να μπορείς κάθε φορά να επιλέγεις τι σου ταιριάζει περισσότερο, βάσει των αναγκών και επιθυμιών σου, δίνει μία αίσθηση αυτονομίας που ενισχύει τόσο την αυτοπεποίθηση όσο και την σκέψη ότι εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής της ζωής σου. Είτε πρόκειται για το που μείνεις, ποιο επάγγελμα θα ακολουθήσεις ή ακόμα και για μικρότερα πράγματα -όπως το τι μενού θα έχει η ημέρα, είναι αποφάσεις που διαμορφώνουν τελικά τη ζωή σου. Και όσο είσαι πραγματικά παρών/παρούσα σε αυτές τόσο θα έρχεσαι πιο κοντά στη ζωή που επιθυμείς για σένα και την οικογένειά σου. Όταν πρόκειται δε για την υγεία σου, αυτή η δύναμη της επιλογής αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία.

Για αυτήν ακριβώς την αξία θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Συγκεκριμένα, για το My Health F1rst, ένα πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί από την Eurolife FFH για να σου προσφέρει ακριβώς αυτό: την ελευθερία να επιλέγεις.

Το My Health F1rst είναι ένα πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης που δεν σε περιορίζει, αλλά απεναντίας σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέγεις εσύ τον γιατρό και το νοσοκομείο που επιθυμείς.

Ειδικότερα, με το My Health F1rst, μπορείς είτε:

Να επιλέξεις ένα συμβεβλημένο νοσοκομείο, όπου θα ακολουθήσεις μία εύκολη διαδικασία κατά την οποία τα πρώτα €750 ή €1.500 (ανάλογα με το πρόγραμμα που έχεις επιλέξει) αποτελούν τη συμμετοχή σου, και στη συνέχεια η Eurolife FFH αναλαμβάνει απευθείας τα υπόλοιπα έξοδα σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Να προτιμήσεις ένα μη συμβεβλημένο νοσοκομείο, όπου βάσει του My Health F1rst θα λάβεις ένα εφάπαξ προκαθορισμένο ποσό οικονομικής παροχής. Μετά την αφαίρεση της συμμετοχής σου (€750 ή €1.500), λαμβάνεις ένα συγκεκριμένο ποσό ανάλογα με το περιστατικό για το οποίο νοσηλεύτηκες, ένα πόσο που γνωρίζεις εκ των προτέρων, ώστε να μπορείς να οργανώσεις τη νοσηλεία σου με ασφάλεια και ηρεμία. Η καταβολή γίνεται μετά την έξοδό σου από το νοσοκομείο, με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών.

Να επιλέξεις κάποιο από τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Στην περίπτωση αυτή, το πρόγραμμα προσφέρει 100% κάλυψη εξόδων σύμφωνα με τους όρους του. Αν έχεις ήδη άλλον ασφαλιστικό φορέα που καλύπτει τα έξοδά σου, τότε λαμβάνεις το 25% του εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού έως 1.000€, μετά την αφαίρεση της συμμετοχής σου. Σε περίπτωση δε απογευματινού χειρουργείου, η Eurolife FFH καταβάλλει τόσο το 25% του εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού οικονομικής παροχής έως 1.000€, όσο και το 100% των δαπανών.

Με άλλα λόγια, το My Health F1rst δεν αφήνει κανένα σενάριο ακάλυπτο, δίνοντάς σου τη σιγουριά ότι είσαι εσύ αυτός που αποφασίζει.

Και εδώ έρχονται οι επιπλέον παροχές, που αναδεικνύουν το My Health F1rst ως ένα πρόγραμμα υγείας που κάνει τη διαφορά. Συγκεκριμένα, προσφέρεται:

Επίδομα Μητρότητας για φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική τομή.

για φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική τομή. Δαπάνες αποκατάστασης και αποθεραπείας σε εξειδικευμένα κέντρα.

σε εξειδικευμένα κέντρα. Επείγουσα ιατρική βοήθεια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δωρεάν ετήσιο προληπτικό έλεγχο υγείας για να έχεις πάντα πλήρη εικόνα της φυσικής σου κατάστασης.

Όλα τα παραπάνω έχουν μέγιστο όριο ευθύνης της εταιρείας τα 700.000€ ανά ασφαλιστική περίοδο, περιστατικό νοσηλείας και ασφαλισμένο.

Σημειώνεται ότι αν επιλέξεις να συνδυάσεις το πρόγραμμά σου με άλλα της Eurolife FFH μέσω του ΕurolifeSYN+, απολαμβάνεις μείωση στο ασφάλιστρο. Επιπλέον, το My Health F1rst αποτελεί μια πιο οικονομική λύση ασφάλισης*, ώστε να μπορείς να έχεις τη φροντίδα που χρειάζεσαι.

Επειδή η επιλογή είναι δύναμη

Η φιλοσοφία του My Health F1rst δεν εξαντλείται μόνο στις παροχές, καθότι μας θυμίζει πως η υγεία δεν είναι απλώς μια ανάγκη, μπορεί πλέον να είναι μια πραγματική επιλογή. Και όταν έχεις τη δυνατότητα να επιλέγεις, τότε αποκτάς κάτι παραπάνω από ένα πρόγραμμα· αποκτάς τη σιγουριά ότι κρατάς εσύ το τιμόνι της ζωής σου.

*Ισχύει για τα προγράμματα My Health F1rst της Eurolife FFH, σε σχέση με τα προγράμματα Premium Health II, με αντίστοιχο ποσό απαλλαγής και θέση νοσηλείας.

Δες περισσότερα στο www.eurolife.gr και ανακάλυψε πώς μπορείς κι εσύ να πάρεις στα χέρια σου τη δύναμη της επιλογής.