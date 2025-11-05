Η Σερ μίλησε ανοιχτά σε συνέντευξή της στην Γκέιλ Κινγκ (Gayle King) και στην εκπομπή «CBS Mornings», αποκαλύπτοντας πτυχές της θρυλικής καριέρας της, της σχέσης της με τον Αλεξάντερ Έντουαρντς (Alexander Edwards) και των σκέψεών της για το πέρασμα του χρόνου.

Η συζήτηση ξεκίνησε όταν η παρουσιάστρια τη ρώτησε πώς αισθάνεται καθώς μεγαλώνει. «Περιμένω να νιώσω ότι μεγάλωσα και δεν έχω κανένα πρόβλημα με το γήρας. Εσύ έχεις;» ρώτησε η Κινγκ, με τη 79χρονη τραγουδίστρια του «Believe» να απαντά χωρίς δισταγμό: «Ναι, το μισώ! Είμαι 10 χρόνια μεγαλύτερη από εσένα».

Η Κινγκ σχολίασε ότι οι δύο γυναίκες είναι πλέον «σοφότερες» και «πιο έμπειρες», σύμφωνα με το περιοδικό People. Η Σερ, με τον γνωστό της αυτοσαρκασμό, απάντησε: «Ω, είμαι ηλίθια. Δεν είμαι πιο σοφή».

Αναφερόμενη στη σχέση της με τον Αλεξάντερ Έντουαρντς, η Σερ εξήγησε γιατί η διαφορά ηλικίας των 40 ετών δεν αποτελεί εμπόδιο. «Μου λέει πάντα “ξέρεις, μεγαλώνεις, αλλά το πνεύμα σου παραμένει νέο”», ανέφερε, αποκαλύπτοντας ότι το μυστικό της σχέσης τους είναι πως «γελάνε συνέχεια».

«Τον αγαπώ πραγματικά. Τον θεωρώ όμορφο, εξαιρετικά ταλαντούχο και έναν από τους πιο δημιουργικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει», πρόσθεσε, ενώ απέναντι στα σχόλια που δέχεται για τη σχέση τους απάντησε αφοπλιστικά: «Ό,τι να ’ναι. Δεν ζουν τη ζωή μου. Κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει ανάμεσά μας, περνάμε υπέροχα».

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με αναφορά σε παλαιότερη δήλωση της Σερ στο CBS το 1991. «Ήσουν 45 και είπες: “Θέλω στα 75 μου να κάνω τα ίδια πράγματα που κάνω σήμερα και δεν νομίζω ότι θα μπορώ να τα κάνω αν δεν προσέχω το σώμα μου”», της υπενθύμισε η Κινγκ, σημειώνοντας ότι έχει καταφέρει να πραγματοποιήσει όσα ονειρευόταν τότε.

Η απάντηση της Σερ ήταν αποστομωτική και γεμάτη πάθος για τη μουσική: «Αγαπώ αυτό που κάνω. Δεν ξέρω πώς να κάνω κάτι άλλο».