Το θέμα της παραβατικότητας στην Κρήτη σχολίασε στο MEGA η Επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Πάντειο, Ράνια Αστρινάκη. «Η μάνα είναι, αλλά είναι φορέας ενός ολόκληρου συστήματος ιδεών που εμπλέκει τους άνδρες την οικογένεια κτλ. είναι εκείνη που μεταδίδει τις αξίες στην κάθε κοινωνία. Αυτές οι κοινωνίες έχουν ένα σφιχτό σύστημα για την διαμόρφωση του ανδρισμού και την νοοτροπία του ανταγωνισμού για το ποιος είναι πιο ικανός και καλύτερος. Όλοι συμμετέχουν σε αυτό, ακόμη και αυτοί που προσπαθούν να αποτρέψουν» ανέφερε.

Εξήγησε ότι «σε μία τέτοια κοινωνία εάν κάποιος δεν αντιδράσει «δεν είναι άντρας» και μπορεί να χρειαστεί να φύγει από τον τόπο. Αυτή η επίδειξη ισχύος και ανδρισμού, η οποία συνδέεται – και έχει αναπαραχθεί μεταβαλλόμενη όλα αυτά τα χρόνια – με δομές εξουσίας οι οποίες συνδέονται με την κεντρική εξουσία. Η κεντρική εξουσία στα δίκτυά της, εδώ και πολλά χρόνια δεν είναι άμοιρη. Υποθάλπουν και καλύπτουν. Είναι όλη αυτή η ιστορία με την λεβεντογέννα Κρήτη, που για πολλά χρόνια υπηρέτησε αυτό το αφήγημα. Αυτοί οι «ισχυροί» συνδέονται με τα εκάστοτε κόμματα εξουσίας. Δεν είναι μόνο το πελατειακό κράτος, είναι και ότι από τις ίδιες τις κοινότητες αναδύονται ισχυροί άνθρωποι», σημείωσε.

Και συνέχισε: «Συνήθως αυτά τα θέματα τα αναλαμβάνουν οι γυναίκες, αλλά είναι στο παρασκήνιο. Τα αναλαμβάνουν πρακτικά όμως άνδρες με γόητρο οι οποίοι μπορούν και έχουν λόγο και μπορούν να πείσουν την κοινότητα να συμφιλιωθούν τα εμπλεκόμενα μέρη. Είναι δύσκολο. Ένας δυνάμει μηχανισμός συμφιλίωσης δεν λειτούργησε».