Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πόρτο Ράφτη, όπου κομμάτι σοβά έπεσε από την οροφή την ώρα του μαθήματος. Το περιστατικό χαρακτηρίζεται από τον δήμο ως «μεμονωμένο και μη προβλέψιμο», ενώ το σχολείο θα παραμείνει κλειστό αύριο για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το συμβάν σημειώθηκε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, γύρω στις 13:00, στην αίθουσα μουσικής του σχολείου. Μετά την πτώση του σοβά, η αντιδήμαρχος Παιδείας Μένη Βαμποράκη ενημερώθηκε άμεσα από τη διεύθυνση και προχώρησε στην απομάκρυνση των μαθητών, ενώ οι εκπαιδευτικοί ακολούθησαν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ακολούθησε αυτοψία από κλιμάκιο της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου, το οποίο διαπίστωσε ότι στο σημείο αποκόλλησης, αλλά και σε ολόκληρη την αίθουσα, δεν υπήρχαν εμφανείς φθορές. Ο δήμος επισημαίνει ότι το συμβάν συνέβη λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), στο πλαίσιο ελέγχων για πιθανές φθορές ή αστοχίες.

Το πόρισμα του ΟΑΣΠ για το συγκεκριμένο σχολείο δεν περιείχε κάποια παρατήρηση ιδιαίτερης σημασίας, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό.

Ο δήμος ενημερώνει τους γονείς ότι το σχολείο θα παραμείνει κλειστό την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά και να πραγματοποιηθεί διεξοδικός έλεγχος όλων των αιθουσών και κοινόχρηστων χώρων, με γνώμονα τη μέγιστη ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.