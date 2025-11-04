Γάζα – Περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν λάβει επισιτιστική βοήθεια από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του οργανισμού. Το WFP ζητά εκ νέου το άνοιγμα όλων των σημείων διέλευσης προς τον θύλακα, προκειμένου να ενισχυθεί η ανθρωπιστική ανταπόκριση.

«Τρεισήμισι εβδομάδες μετά την κατάπαυση πυρός στη Γάζα, έχουμε διανείμει πακέτα τροφίμων σε περίπου ένα εκατομμύριο ανθρώπους σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε στη Γενεύη η εκπρόσωπος του WFP, Αμπίρ Ετέφα.

Η ίδια υπογράμμισε ότι για να μπορέσει ο οργανισμός να επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στο απαιτούμενο επίπεδο, χρειάζεται «καλύτερη πρόσβαση, κυρίως σε περισσότερα σημεία διέλευσης στα σύνορα και στις βασικές οδικές αρτηρίες στο εσωτερικό της Γάζας». Το WFP έχει θέσει ως στόχο την παροχή βοήθειας σε συνολικά 1,6 εκατομμύρια ανθρώπους.

«Συνεχίζουμε να έχουμε στη διάθεσή μας μόνο δύο συνοριακά σημεία διέλευσης σε λειτουργία», σημείωσε η Ετέφα, καλώντας για το άμεσο άνοιγμα περασμάτων προς το βόρειο τμήμα του θύλακα, «για τη σταθεροποίηση των αγορών και την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού».

Περιορισμένη πρόσβαση και ελλείψεις τροφίμων

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του WFP, αν και «η κατανάλωση τροφίμων έχει αυξηθεί κάπως χάρη στην ανθρωπιστική βοήθεια και τη διέλευση εμπορικών φορτηγών», παραμένει πολύ χαμηλότερη από τα προπολεμικά επίπεδα. Η διατροφή των κατοίκων εξακολουθεί να είναι περιορισμένη, καθώς «τα νοικοκυριά καταναλώνουν κυρίως δημητριακά και όσπρια, ενώ το κρέας, τα αυγά, τα λαχανικά και τα φρούτα καταναλώνονται πολύ σπάνια».

Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 44 σημεία διανομής επισιτιστικής βοήθειας, έναντι στόχου 145, ενώ περίπου 700.000 άνθρωποι λαμβάνουν καθημερινά φρέσκο ψωμί από 17 βιομηχανικά αρτοποιεία που στηρίζει οικονομικά το WFP – εννέα στο νότιο και το κεντρικό τμήμα της Γάζας και οκτώ στο βόρειο.

Ηλεκτρονικά κουπόνια και ανθρωπιστική κρίση

Παράλληλα, περίπου 200.000 άνθρωποι στη Γάζα λαμβάνουν πλέον ηλεκτρονικά κουπόνια, που τους επιτρέπουν να αγοράζουν τρόφιμα και βασικά αγαθά στις τοπικές αγορές. Το WFP επισημαίνει ότι η συνέχιση της βοήθειας εξαρτάται από τη διατήρηση ανοικτών διαύλων για την είσοδο ανθρωπιστικών φορτίων.

Το Ισραήλ έχει διακόψει επανειλημμένα τη ροή βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια του πολέμου, επιδεινώνοντας τις ήδη δραματικές συνθήκες. Πριν από την εκεχειρία, ο ΟΗΕ είχε προειδοποιήσει για συνθήκες λιμού σε ορισμένες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα.