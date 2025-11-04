Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Ντέιβιντ Χάρμπορ φέρεται να ήρθαν σε αντιπαράθεση στα γυρίσματα της δημοφιλούς σειράς του Netflix «Stranger Things», σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

Η Μπράουν, η οποία υποδύεται την Eleven στη σειρά, υπέβαλε επίσημη καταγγελία εναντίον του Χάρμπορ, που ενσαρκώνει τον θετό της πατέρα, Jim Hopper, λίγο πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της πέμπτης και τελευταίας σεζόν.

Πηγή που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα ανέφερε ότι η ηθοποιός «υπέβαλε καταγγελία για παρενόχληση και εκφοβισμό πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της τελευταίας σεζόν». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «υπήρχαν σελίδες επί σελίδων με κατηγορίες», ενώ η εσωτερική έρευνα του Netflix φέρεται να διήρκεσε αρκετούς μήνες.

Οι καταγγελίες, όπως σημειώνεται, δεν περιελάμβαναν στοιχεία σεξουαλικής παρενόχλησης. Ωστόσο, η Μπράουν είχε εκπρόσωπό της παρόντα καθ’ όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων της πέμπτης σεζόν, τα οποία ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2024.

Μέχρι στιγμής, το Netflix και οι δύο πρωταγωνιστές δεν έχουν απαντήσει στο αίτημα του περιοδικού PEOPLE για σχολιασμό της υπόθεσης.

Οι δηλώσεις των δύο ηθοποιών

Η σχέση των χαρακτήρων τους στη σειρά, που θυμίζει αυτήν πατέρα και κόρης, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν. Η Μπράουν είχε δηλώσει το 2018, στο PaleyFest του Λος Άντζελες, ότι «περάσαμε τόσα πολλά διαφορετικά συναισθήματα… θυμώναμε ο ένας με τον άλλον, ήμασταν σαν πατέρας και κόρη». Είχε προσθέσει πως «εκφράζαμε τα συναισθήματά μας εντός και εκτός του πλατό, και… αυτές οι σκηνές ήταν τόσο ακατέργαστες και αληθινές που η ανταμοιβή είναι οι ίδιες οι σκηνές».

Από την πλευρά του, ο Χάρμπορ έχει παραδεχθεί ότι η δυναμική της σχέσης τους στην οθόνη επηρέαζε και την πραγματική τους ζωή. Το 2021 είχε δηλώσει ότι τρέφει «βαθιά πατρική στοργή» για τη Μπράουν, την οποία γνώρισε όταν ήταν ακόμη παιδί, στα γυρίσματα της πρώτης σεζόν του «Stranger Things».

«Η Μίλι και εγώ είχαμε πάντα μία ιδιαίτερη σχέση, επειδή τη γνώρισα όταν ήταν πολύ μικρή. Τη γνώριζα πριν γίνει διάσημη», είχε αναφέρει στο podcast That Scene with Dan Patrick.

Η πρεμιέρα της τελευταίας σεζόν

Το πρώτο μέρος της πέμπτης σεζόν του «Stranger Things» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 26 Νοεμβρίου. Το δεύτερο μέρος θα προβληθεί ανήμερα των Χριστουγέννων, ενώ το φινάλε της σειράς έχει προγραμματιστεί για τις 31 Δεκεμβρίου.