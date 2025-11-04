Ο Δημήτρης Μανιάτης και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου βάζουν την επικαιρότητα «Στα Σχοινιά» σχολιάζουν με τον γνωστό τους τρόπο δύο διαφορετικές, αλλά εξίσου αποκαλυπτικές ιστορίες: Από την παραίτηση του επικεφαλής των ΕΛΤΑ, το «φιλελεύθερο» δόγμα που κόβει δίκτυο αντί να κάνει μεταρρύθμιση, και τον κοινωνικό ρόλο του ταχυδρόμου στην ελληνική περιφέρεια — μέχρι την άφιξη της νέας Αμερικανίδας πρέσβειρας Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τα «θυρανοίξια» στον Αργυρό, την ενεργειακή σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου και τις αμερικανικές εταιρείες που ήδη παίρνουν θέση. Δύο φωνές που συνδυάζουν χιούμορ και πολιτική ανάλυση, με εναλλαγές ανάμεσα σε οικονομία, διπλωματία και… μπουζούκια.