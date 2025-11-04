Ο Δημήτρης Μανιάτης και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου βάζουν την επικαιρότητα «Στα Σχοινιά» σχολιάζουν με τον γνωστό τους τρόπο δύο διαφορετικές, αλλά εξίσου αποκαλυπτικές ιστορίες: Από την παραίτηση του επικεφαλής των ΕΛΤΑ, το «φιλελεύθερο» δόγμα που κόβει δίκτυο αντί να κάνει μεταρρύθμιση, και τον κοινωνικό ρόλο του ταχυδρόμου στην ελληνική περιφέρεια — μέχρι την άφιξη της νέας Αμερικανίδας πρέσβειρας Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τα «θυρανοίξια» στον Αργυρό, την ενεργειακή σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου και τις αμερικανικές εταιρείες που ήδη παίρνουν θέση. Δύο φωνές που συνδυάζουν χιούμορ και πολιτική ανάλυση, με εναλλαγές ανάμεσα σε οικονομία, διπλωματία και… μπουζούκια.
Αλ. Χαρίτσης: Ο πρωθυπουργός πρέπει να σταματήσει να κρύβεται
Δήλωση στο Περιστύλιο της Βουλής σχετικά με την ματαίωση της κρίσιμης συνεδρίασης για τα ΕΛΤΑ μετά από σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον κ. Μητσοτάκη και την παραίτηση του Δ/ντος Συμβούλου, Γρηγόρη Σκλήκα, έκανε ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης. «Ο πρωθυπουργός πρέπει να σταματήσει να κρύβεται και πρέπει να σταματήσει να αναζητά εξιλαστήρια […]
Πηγές ΝΔ για Τσιάρα: Φέρνουμε νέο πλαίσιο λειτουργίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Η κυβέρνηση προχωρά σε ενίσχυση της διαφάνειας και των ελέγχων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με στενή συνεργασία με την ΕΕ και νέο Action Plan
Π. Μαρινάκης για Σκλήκα: Η παραίτηση δεν σημαίνει υπαναχώρηση
Παραίτηση δεν σημαίνει υπαναχώρηση, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 σχετικά με το φλέγον ζήτημα των ΕΛΤΑ και την παραίτηση του CEO, Γρηγόρη Σκλήκα. Αυτό σημάνει ότι δεν τορπιλίζεται το σχέδιο των λουκέτων στο σύνολό του. «Ναι θα υλοποιηθούν οι αποφάσεις. Τι έκαναν λάθος τα ΕΛΤΑ; Έβαλαν το κάρο μπροστά από το άλογο. […]
Τσιάρας: Οι πληρωμές αγροτών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα ολοκληρωθούν έως τα τέλη Νοεμβρίου
Έως τα τέλη Νοεμβρίου ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα καταβάλει την προκαταβολή βασικής ενίσχυσης 500-600 εκατ. ευρώ και το Μέτρο 23 ύψους 178 εκατ. ευρώ
Στο ΥΠΕΞ η νέα πρέσβης των ΗΠΑ: Συνάντηση γνωριμίας Γεραπετρίτη – Γκίλφοϊλ
Το κατώφλι του υπουργείου Εξωτερικών αναμένεται να περάσει το μεσημέρι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προκειμένου να έχει την πρώτη συνάντηση γνωριμίας της με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, λίγη ώρα αφού επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο Έλληνας ΥΠΕΞ ήταν από τους πρώτους Ευρωπαίους υπουργούς που υποδέχθηκε τον Φεβρουάριο στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο […]