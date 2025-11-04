Η φλεγμονή είναι μια φυσική διαδικασία άμυνας του οργανισμού. Όταν όμως παρατείνεται, μετατρέπεται σε έναν σιωπηλό εχθρό που επιταχύνει τη γήρανση των κυττάρων, καταπονεί τα αγγεία και αυξάνει τον κίνδυνο για:

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η χρόνια φλεγμονή είναι ένας από τους βασικότερους λόγους που η νεότητα, κυτταρική και σωματική, χάνεται πρόωρα.

Και εδώ έρχεται η ελαιοκανθάλη, μια φυσική πολυφαινόλη του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, γνωστή και ως «η αντιφλεγμονώδης δύναμη των ελιών».

Τι είναι η γήρανση των κυττάρων;

Η γήρανση των κυττάρων είναι μια φυσική διαδικασία κατά την οποία τα κύτταρα σταδιακά χάνουν την ικανότητά τους να διαιρούνται και να λειτουργούν αποτελεσματικά. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται «κυτταρική γήρανση» ή cellular senescence. Τα γηρασμένα κύτταρα δεν πεθαίνουν, αλλά παραμένουν ενεργά στον οργανισμό, απελευθερώνοντας ουσίες που προκαλούν φλεγμονή στους ιστούς γύρω τους. Με τον καιρό, αυτή η «σιωπηλή» φλεγμονή συμβάλλει στην επιτάχυνση της γήρανσης ολόκληρου του οργανισμού.

Τι προκαλεί τη γήρανση των κυττάρων;

Η γήρανση προκαλείται από πολλούς παράγοντες:

Οξειδωτικό στρες: Οι ελεύθερες ρίζες που δημιουργούνται από ρύπανση, κάπνισμα ή κακή διατροφή προκαλούν βλάβες στο DNA.

Οι ελεύθερες ρίζες που δημιουργούνται από ρύπανση, κάπνισμα ή κακή διατροφή προκαλούν βλάβες στο DNA. Χρόνια φλεγμονή: Μια χαμηλού βαθμού αλλά συνεχιζόμενη φλεγμονή “κουράζει” τα κύτταρα.

Μια χαμηλού βαθμού αλλά συνεχιζόμενη φλεγμονή “κουράζει” τα κύτταρα. Κακή διατροφή και καθιστική ζωή: Οδηγούν σε μεταβολικές διαταραχές που επιταχύνουν τη φθορά.

Οδηγούν σε μεταβολικές διαταραχές που επιταχύνουν τη φθορά. Έλλειψη ύπνου και στρες: Μειώνουν την ικανότητα αναγέννησης των κυττάρων.

Μειώνουν την ικανότητα αναγέννησης των κυττάρων. Έκθεση σε ακτινοβολία και τοξίνες:Προκαλεί οξειδωτικές βλάβες και φθορά στο κυτταρικό DNA.

Πώς συνδέεται η φλεγμονή με την πρόωρη γήρανση;

Η χρόνια φλεγμονή είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που “πυροδοτούν” τη γήρανση των κυττάρων. Οι επιστήμονες μιλούν για το φαινόμενο της inflammaging, έναν συνδυασμό των λέξεων “inflammation” και “aging”, που περιγράφει τη φλεγμονώδη διαδικασία της γήρανσης. Όταν ο οργανισμός βρίσκεται διαρκώς σε χαμηλού βαθμού φλεγμονή, εξαντλείται ενεργειακά, τα κύτταρα δεν ανανεώνονται και εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια φθοράς, τόσο εσωτερικά (στα αγγεία, στο ανοσοποιητικό), όσο και εξωτερικά (στο δέρμα).

Η ελαιοκανθάλη: φυσική ασπίδα απέναντι στο οξειδωτικό στρες

Το οξειδωτικό στρες είναι μια φυσική αλλά επιβαρυντική διαδικασία, που συμβαίνει όταν ο οργανισμός μας εκτίθεται σε ρύπους, άγχος, κακή διατροφή ή έλλειψη ύπνου. Οι λεγόμενες «ελεύθερες ρίζες» που παράγονται σε αυτές τις συνθήκες επιτίθενται στα κύτταρα, μειώνοντας τη ζωτικότητά τους και επιταχύνοντας τη φθορά τους με τον χρόνο.

Η ελαιοκανθάλη, μια ισχυρή φυσική πολυφαινόλη του ελαιολάδου, δρα σαν αντιοξειδωτική ασπίδα απέναντι σε αυτή τη διαδικασία.

Εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες , μειώνοντας τη φθορά των κυττάρων.

, μειώνοντας τη φθορά των κυττάρων. Προστατεύει την καρδιά και τα αγγεία , εμποδίζοντας την οξείδωση της «κακής» χοληστερίνης (LDL).

, εμποδίζοντας την οξείδωση της «κακής» χοληστερίνης (LDL). Υποστηρίζει τη φυσική άμυνα του οργανισμού , ενισχύοντας τη λειτουργία του ανοσοποιητικού.

, ενισχύοντας τη λειτουργία του ανοσοποιητικού. Συμβάλλει στη διατήρηση της νεότητας, βοηθώντας το σώμα να διατηρεί την ενέργεια και τη λάμψη του.

Η τακτική πρόσληψη πολυφαινολών, όπως η ελαιοκανθάλη, μέσα από τη διατροφή ή εξειδικευμένα συμπληρώματα, βοηθά τον οργανισμό να παραμένει σε ισορροπία και να αντιστέκεται πιο αποτελεσματικά στις καθημερινές προκλήσεις.

Επιστημονικά τεκμηριωμένη δράση της ελαιοκανθάλης

Η δράση της ελαιοκανθάλης ανακαλύφθηκε από τους Beauchamp και συνεργάτες στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια (Nature, 2005), οι οποίοι απέδειξαν ότι η ουσία δρα όπως η ιβουπροφαΐνη, αναστέλλοντας τα ίδια ένζυμα (COX-1 και COX-2) που προκαλούν φλεγμονή.

Νεότερες μελέτες (Cicerale et al., Molecular Nutrition & Food Research, 2012) έδειξαν ότι η συστηματική κατανάλωση ελαιοκανθάλης μειώνει τους φλεγμονώδεις δείκτες στο αίμα και προστατεύει τα ενδοθηλιακά κύτταρα που επενδύουν τα αγγεία.

Σε πρόσφατη κλινική μελέτη (APRIL Study, Clinical Nutrition, 2023), η καθημερινή πρόσληψη πολυφαινολών ελαιολάδου βελτίωσε σημαντικά τη λειτουργία του ενδοθηλίου και τη ροή του αίματος, ενισχύοντας την καρδιαγγειακή ευεξία σε ενήλικες με αυξημένο οξειδωτικό στρες.

Νεότητα από μέσα προς τα έξω

Η φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες είναι οι δύο κύριοι μηχανισμοί που επιταχύνουν τη φθορά των κυττάρων. Όταν αυτοί περιοριστούν, το σώμα ανακτά τη φυσική του ισορροπία:

τα αγγεία παραμένουν ελαστικά,

η καρδιά λειτουργεί πιο αποτελεσματικά,

και το δέρμα διατηρεί τη λάμψη και τη σφριγηλότητά του.

Η ελαιοκανθάλη, μέσα από τη στοχευμένη αντιφλεγμονώδη της δράση, προστατεύει τον οργανισμό εκ των έσω, αποτελώντας ένα από τα ισχυρότερα φυσικά “αντίδοτα” στη γήρανση που προκαλεί ο σύγχρονος τρόπος ζωής.

Η δύναμη των 1000 ελιών

Το Thousand Olives είναι ένα καινοτόμο, φυσικό συμπλήρωμα διατροφής από εξαιρετικό παρθένο ελληνικό ελαιόλαδο πρώιμης συγκομιδής (αγουρέλαιο) πλούσιο σε πολυφαινόλες. Βασίζεται σε πρωτοποριακή πατέντα* εκχύλισης και απομόνωσης ελαιοκανθάλης και άλλων πολυφαινολών. Αποτελεί αποτέλεσμα 20ετούς έρευνας Καθηγητών του Τμήματος Φαρμακευτικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κάθε κάψουλα Thousand Olives περιέχει 5mg μείγματος πολυφαινολών, στη φυσική αναλογία που υπάρχουν στο ελαιόλαδο, και εγγυημένα την υψηλότερη ποσότητα (πάνω από το 50%) ελαιοκανθάλης. Η ελαιοκανθάλη είναι μία από τις πιο δραστικές πολυφαινόλες, με αποδεδειγμένες δράσεις σε διεθνείς μελέτες.

Η καθημερινή λήψη 5mg πολυφαινολών συμβάλλει στην προστασία των λιπιδίων του αίματος, όπως της χοληστερίνης, από το οξειδωτικό στρες, προλαμβάνοντας έτσι τη δημιουργία αθηρωματικής πλάκας και την στένωση των αγγείων. Επιπλέον, προστατεύει τα κύτταρα από την πρόωρη γήρανση λόγω οξειδωτικού στρες που προκαλείται από τις ελεύθερες ρίζες.

Κάθε συσκευασία Thousand Olives περιέχει 30 κάψουλες, που προέρχονται από εκχύλισμα τουλάχιστον 1000 ελιών (thousand olives).

*Η μέθοδος εκχύλισης προστατεύεται από εικοσαετές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (ΕP3924081).

Δείτε τη δύναμη των πολυφαινολών του Thousand Olives: https://thousand-olives.com.

*Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη διατροφή.

Συνιστάται πάντοτε, πριν από τη λήψη οποιουδήποτε συμπληρώματος, να συμβουλεύεστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Τα παραπάνω στοιχεία βασίζονται σε πληθώρα κλινικών και εργαστηριακών μελετών.