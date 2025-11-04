Θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του σκύλου-ανιχνευτή Echo, ο οποίος είχε συμμετάσχει σε κρίσιμες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε όλη τη χώρα, μεταξύ άλλων στις αναζητήσεις στα Τέμπη και στην υπόθεση του Μπάμπη Κούτσικου.

Την είδηση έκανε γνωστή η εθελοντική ομάδα έρευνας και διάσωσης Anubis K9, ανακοινώνοντας τον ξαφνικό χαμό του πιστού τετράποδου συνεργάτη της. Η ομάδα εξέφρασε βαθιά θλίψη, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε ο σκύλος.

«Τα σκυλιά βρίσκονται σε μία βάση στον δήμο Πεντέλης, είναι ένας χώρος ο οποίος μας έχει παραχωρηθεί από τη Μονή. Εδώ και έναν χρόνο περίπου υπάρχει ένας απίστευτος πόλεμος για να φύγουμε από τον χώρο, από δημοτικούς συμβούλους και συγκεκριμένα από την αντιπολίτευση. Έχουν φτάσει στο σημείο να πετάνε με drone πάνω από τον χώρο μας», δήλωσε στο MEGA η Αγγελική Διακομανώλη, εκπρόσωπος της ομάδας Anubis K9.

«Έχουμε δεχτεί απειλές, όχι όμως στο να γίνει κάτι τέτοιο, στο να φτάσουν στο σημείο δηλαδή να γίνει αυτό που έγινε με τον Echo. Σίγουρα αυτός που το έκανε είναι άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τον χώρο εδώ μέσα», πρόσθεσε.

Η είδηση του θανάτου του Echo έχει προκαλέσει κύμα συγκίνησης και αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον χώρο των εθελοντικών ομάδων διάσωσης.

«Η αποκάλυψη της αλήθειας μέσω των εξιδεικευμένων σκύλων της ομάδας Anubis έφερε πάρα πολλά στοιχεία στο φως τα οποία βέβαια ενοχλούν διότι είναι η αλήθεια και αυτό καταδεικνύει πολιτικά εμπλεκόμενους στην όλη ιστορία», ανέφερε ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, σύζυγος θύματος των Τεμπών.

«Το θέμα δεν είναι ο χώρος εκεί στη Μονή Πεντέλης αλλά είναι η αποκάλυψη της αλήθειας γιατί όταν δεν υποκύπτουν οι άνθρωποι στις πιέσεις των κυβερνητικών, τότε αναγκάζονται να δημιουργούν και να ενεργούν κακόβουλα, θανατώνοντας τα συγκεκριμένα σκυλιά», πρόσθεσε ο ίδιος.