Η Ουκρανία σχεδιάζει να ανοίξει φέτος γραφεία σε Βερολίνο και Κοπεγχάγη με στόχο τη συμπαραγωγή και την εξαγωγή οπλικών συστημάτων, όπως ανακοίνωσε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Με τη συνεχή στήριξη των δυτικών συμμάχων της, το Κίεβο ενισχύει την εγχώρια αμυντική του βιομηχανία, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στη μείωση της εξάρτησης από ξένες προμήθειες και στην αύξηση της αυτάρκειας της χώρας σε κρίσιμα οπλικά συστήματα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να εξάγει θαλάσσια drones και συστήματα πυροβολικού. «Πρόκειται για συμπαραγωγή και εξαγωγή όπλων που έχουμε τη δυνατότητα να πουλήσουμε, ώστε να εξασφαλίσουμε περισσότερα κεφάλαια για την εγχώρια παραγωγή όσων μας λείπουν και δεν έχουμε τα χρήματα (σ.σ. να αποκτήσουμε)», τόνισε.

Παρά τις προσπάθειες για ενίσχυση της παραγωγής, η Ουκρανία εξακολουθεί να εξαρτάται από τους συμμάχους της όσον αφορά μαχητικά αεροσκάφη και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Ωστόσο, έχει σημειώσει πρόοδο στα προγράμματα ανάπτυξης πυραύλων και drones. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να ξεκινήσει η μαζική παραγωγή των πυραύλων Flamingo και Ruta.

Την επόμενη εβδομάδα, ουκρανική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί την Ουάσινγκτον για συνομιλίες σχετικά με συμφωνία παραγωγής drones. Το Κίεβο εκτιμά ότι η πρωτοβουλία αυτή θα ενισχύσει περαιτέρω τους δεσμούς με την κυβέρνηση Τραμπ και θα συμβάλει στην αναβάθμιση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.