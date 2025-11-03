Όρκες καταγράφηκαν από κάμερα να σκοτώνουν νεαρούς λευκούς καρχαρίες, αναποδογυρίζοντάς τους στον Κόλπο της Καλιφόρνιας, στις Ηνωμένες Πολιτείες.Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο, δείχνει τις όρκες να κυνηγούν τους καρχαρίες και μία από αυτές να αναποδογυρίζει έναν νεαρό λευκό καρχαρία πριν τον κατασπαράξει μέσα σε λίγα λεπτά.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, οι όρκες χρησιμοποιούν τη μέθοδο της αναστροφής των καρχαριών ώστε να παραλύσουν προσωρινά το θήραμά τους και να αποκτήσουν εύκολη πρόσβαση στο πλούσιο σε ενέργεια συκώτι τους ένα όργανο με υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος, που τους παρέχει πολύτιμα θρεπτικά συστατικά.

«Αυτή η συμπεριφορά αποτελεί σαφή απόδειξη της προηγμένης νοημοσύνης, της στρατηγικής σκέψης και της κοινωνικής μάθησης των όρκων», τόνισε ο θαλάσσιος βιολόγος Έρικ Χιγκιέρα Ρίβας. και πρόσθεσε ότι: «Οι τεχνικές κυνηγιού μεταδίδονται από γενιά σε γενιά».

Παρότι οι λευκοί καρχαρίες θεωρούνται κορυφαίοι θηρευτές, οι όρκες υπερτερούν σε μέγεθος και στρατηγική. Είναι διπλάσιες σε μήκος και τριπλάσιες σε βάρος από τους μεγάλους λευκούς καρχαρίες και διαθέτουν πολύπλοκες τακτικές κυνηγιού που θυμίζουν αγέλες λύκων.

Το να αναποδογυρίσουν έναν καρχαρία προκαλεί μια κατάσταση αποπροσανατολισμού. «Αυτή η κατάσταση καθιστά τον καρχαρία ανυπεράσπιστο, επιτρέποντας στις όρκες να αφαιρέσουν το συκώτι και πιθανώς και άλλα όργανα, προτού εγκαταλείψουν το κουφάρι», εξηγεί ο Ρίβας.

Οι επιστήμονες που παρακολουθούν συστηματικά τις όρκες στον Κόλπο της Καλιφόρνιας έχουν καταγράψει δύο ξεχωριστά κυνηγητά τον Αύγουστο του 2020 και τον Αύγουστο του 2022 όπου σκοτώθηκαν συνολικά τρεις νεαροί λευκοί καρχαρίες.

Κατά την πρώτη παρατήρηση το 2020, πέντε όρκες συνεργάστηκαν για να αναποδογυρίσουν έναν μεγάλο λευκό καρχαρία και, μέσα σε λίγο περισσότερο από πέντε λεπτά, επανεμφανίστηκαν στην επιφάνεια με το συκώτι του στο στόμα τους.

Λίγα λεπτά αργότερα, επιτέθηκαν σε δεύτερο καρχαρία. «Αργότερα, παρατηρήθηκαν κομμάτια ιστού να επιπλέουν στην επιφάνεια», αναφέρουν οι ερευνητές στη μελέτη τους, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Marine Science.

Το δεύτερο περιστατικό το 2022 είχε παρόμοια χαρακτηριστικά: οι ίδιες πέντε όρκες έσπρωξαν έναν νεαρό καρχαρία ανάποδα, και το συκώτι του έγινε ορατό καθώς το κατανάλωναν.

Γιατί στοχεύουν νεαρούς καρχαρίες

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι όρκες προτιμούν νεαρούς λευκούς καρχαρίες, καθώς είναι μικρότεροι και μπορούν να αναποδογυριστούν ευκολότερα.

«Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε όρκες να στοχεύουν επανειλημμένα νεαρούς λευκούς καρχαρίες», δήλωσε ο Δρ. Σαλβαντόρ Γιόργκενσεν από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια.

«Οι ενήλικοι λευκοί καρχαρίες εγκαταλείπουν αμέσως τις περιοχές όπου εμφανίζονται όρκες και δεν επιστρέφουν για μήνες. Οι νεότεροι, όμως, φαίνεται πως είναι πιο αφελείς απέναντι στην απειλή», πρόσθεσε.

Η ερευνητική ομάδα τονίζει ότι απαιτούνται περισσότερα δεδομένα για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα: «Μελλοντικές μελέτες θα πρέπει να συνεχίσουν να παρακολουθούν τις μεταβαλλόμενες περιοχές των νεαρών λευκών καρχαριών και να προσδιορίσουν αν οι επιθέσεις των όρκων αποτελούν ένα σταθερό μοτίβο», καταλήγουν οι επιστήμονες.