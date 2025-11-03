Τραγωδία σημειώθηκε στο Νεπάλ, όπου χιονοστιβάδα παρέσυρε ομάδα ορειβατών στο ανατολικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον τριών ανθρώπων και αφήνοντας άλλους τέσσερις αγνοούμενους, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Το δυστύχημα συνέβη στο όρος Γιαλούνγκ Ρι, σε υψόμετρο 5.630 μέτρων, όπως δήλωσε ο Γκιαν Κουμάρ Μαχάτο, υψηλόβαθμος αξιωματικός της αστυνομίας στην περιοχή Ντόλαχα. Δύο από τα θύματα είναι Νεπαλέζοι, ενώ ο τρίτος νεκρός και οι αγνοούμενοι είναι αλλοδαποί, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές οι εθνικότητές τους.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς ο κακός καιρός δυσχεραίνει την πρόσβαση στην περιοχή. Όπως ανέφερε ο Μαχάτο, οι προσπάθειες θα επαναληφθούν το πρωί της Τρίτης.

Το Νεπάλ φιλοξενεί οκτώ από τις δέκα υψηλότερες κορυφές του κόσμου, προσελκύοντας κάθε χρόνο πλήθος ορειβατών και πεζοπόρων. Ωστόσο, οι φθινοπωρινές αποστολές στα Ιμαλάια θεωρούνται πιο επικίνδυνες, λόγω των συχνών κακοκαιριών και των ασταθών καιρικών φαινομένων.

Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, ο κυκλώνας Μόνθα προκάλεσε έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις στο Νεπάλ, εγκλωβίζοντας αρκετούς τουρίστες σε ορεινές περιοχές. Οι αρχές εξακολουθούν να αναζητούν δύο Ιταλούς ορειβάτες που αγνοούνται, ενώ επιχειρούσαν να ανέβουν σε κορυφή στο δυτικό τμήμα της χώρας.