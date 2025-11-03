Την απανθρωπιά και την κακοποίηση βίωσε στον Πολύγυρο Χαλκιδικής ένα μικρόσωμο σκυλάκι 8 χρονών, το οποίο είχε αφήσει να περιμένει δεμένο σε ειδικό σημείο έξω από σούπερ μάρκετ ο κηδεμόνας του, προκειμένου να ψωνίσει, όταν άγνωστος –μέχρι στιγμής- δράστης το άρπαξε και το πέταξε μέσα σε ένα κάδο σκουπιδιών.

Ο 32χρονος ιδιοκτήτης της Άριας που πάντα την έχει μαζί του, όταν βγήκε από το σούπερ μάρκετ και δεν την είδε στο σημείο που την είχε αφήσει, τρελάθηκε από την αγωνία του κι άρχισε αμέσως να την αναζητά, φωνάζοντας δυνατά το όνομα της. «Την έχω οκτώ χρόνια και είμαστε συνέχεια μαζί, δεν την αποχωρίζομαι ποτέ» είπε στο thestival.gr. Για μιάμιση ώρα ο 32χρονος είχε χάσει τη γη κάτω από τα πόδια του, αναζητώντας την αγαπημένη του Άρια, που τελικά βρέθηκε τραυματισμένη και σε κατάσταση σοκ μέσα στον κάδο των απορριμμάτων.

«Ο κάδος ήταν σε απόσταση περίπου 5 μέτρων από το σούπερ μάρκετ και επειδή είχε πολύ κόσμο στο σημείο, δεν άκουσα το γάβγισμα της. Όταν την βρήκα τελικά, ένιωσα ανακούφιση» είπε o 32χρονος, που έσπευσε αμέσως να πάει την σκυλίτσα σε κτηνίατρο, ο οποίος διαπίστωσε ότι χτύπησε το πόδι της, προφανώς από την βίαιη ρίψη της μέσα στον κάδο σκουπιδιών. Ο ιδιοκτήτης της Άριας με την συνδρομή του Φιλοζωικού Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού Σωματείου Πολύγυρου κατήγγειλε το απάνθρωπο περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, αστυνομικοί του οποίου εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης και να του αποδοθούν οι νόμιμες ευθύνες.

Το 8χρονο σκυλάκι είναι γνωστό σε όλους τους κατοίκους του Πολυγύρου, καθώς ο ιδιοκτήτης του το έχει συνεχώς στο πλευρό του και η είδηση της κακοποίησης του προκάλεσε θλίψη στην τοπική κοινωνία, που αναρωτιέται ποιος άνθρωπος μπορεί να κάνει τόσο κακό σε ένα σκυλάκι. Μάλιστα, το Φιλοζωικό Πολιτιστικό και Περιβαλλοντικό Σωματείο Πολύγυρου με ανάρτηση του για το σοκαριστικό συμβάν, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι «ως σωματείο, καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε μορφή κακοποίησης ή κακομεταχείρισης ζώου και καλούμε όποιον γνωρίζει κάτι σχετικό να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές. Ζητάμε δικαιοσύνη για αυτό το πλάσμα. Καμία πράξη βίας, καμία πράξη μίσους, δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία και δεν πρέπει να μένει ατιμώρητη».